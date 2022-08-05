Лукашенко: Нынешняя ситуация на мировом рынке - шанс для белорусского сельского хозяйства

Ситуация на мировом рынке - шанс для белорусского сельского хозяйства. Это заявил наш Президент, посещая сегодня Поставский район. Александр Лукашенко ознакомился с работой местной фермы и молокозавода. Жесткой критикой белорусский лидер прошелся по ситуации с заготовкой корма для животных (теперь это область персональной ответственности главы Минсельхозпрода).

Оценил глава государства и отечественную продукцию - сыры и мясо. После дегустации Президент еще больше убедился - у нас есть все, чтобы занять на мировых рынках первые позиции. Тему продолжит Алексей Волков.

21 год в профессии. Во время интервью так и скажет: "Здесь родился, вырос, начал работать после Горецкой академии". Его хозяйство "Хотилы-Агро" работает в категории "элит". Это про качество и молока, и зерна, и кормов. Президент, кстати, уже бывал здесь (директор хорошо помнит каждый визит).

Вышли на ежедневную уборку порядка 7 %, поэтому на сегодняшний день убрано 21 %. Урожайность - 62 ц/га. Если так все нормально пойдет, то к 20-му числу уложимся в технологические сроки, уберем все и перейдем к яровому рапсу. Вячеслав Криштофович, директор ОАО "Хотилы-Агро"

В битве за урожай хозяйства подзабыли про корма и их хранение - Первый напомнил. Кажется, заряд решительности и бодрости чиновниками получен надолго.

Ты видел эти ямы, которые заглубленными остались еще у нас? Туда положили в июне месяце сенаж, уже есть эта информация. И что произошло? После дождей все туда затекло - жижа, что из этого корма получается? Ты врач, ветеринарный врач, ты животновод. Головой ответишь за это. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент посетил Поставский район

В критике Александра Лукашенко понятный посыл. Уборочная кампания - это не только романтика с караваями, это про то, сколько будет стоить молоко, мясо, тот же сыр в магазинах. Не забываем и про зарплату людей в аграрной сфере.

36,1 - урожайность уже убранных площадей. Это нормальная урожайность. Были единичные годы, это 2015 год, мы получили 40 на круг по району. А так где-то в пределах 30-32 центнеров. Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома

Президент с неподдельной страстью агрария выводит для чиновников формулу успеха - не нужны книжки, курсы или даже недюжинный ум. Нужна дисциплина!

Война не начинается абы з чаго. Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать. Тогда друг на друга, я на него, он на тебя, ты на всех остальных и пошло, поехало, пошла трещина. Так, давай встрепенемся и заставим работать. И очки втирать друг другу не будем. Слушай, я не пацан, я 30 лет работаю на этом верху, я уже вижу. Так вот гляну и знаю, чем ты дышишь. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Первый знает, о чем говорит. Обратимся к царице наук - математике. В "Хотилах-Агро" поголовье - 853 коровы. Создать условия для каждой из них стоит 11.000 рублей место. И это при хозяйском подходе всей администрации.

Первый оценил работу "Хотилы-Агро"

Ты молодец, что ты собрал, где-то что-то валялось плохо. Это по-хозяйски, правильно. Но для меня важно определить комплекс оптимальный по цене, чтобы я знал, кому помогаю и за что. Субботин приходит и говорит: "Мне надо 200 млн долларов, я комплексы строю". Поэтому я сравниваю. Лишних денег нет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Чтобы без подстав было, как в Поставах, по всей стране. Президент мыслит по-республикански, тем более, Витебская область - одна из самых сложных по климатическим условиям и для зерна, и для выращивания скота. Чаще холодно, но с погодой не угадаешь.

Все эксперименты, в том числе над качеством вкуса, в Поставах делают и на молокозаводе. Вырос из небольшого предприятия - теперь сырами обеспечивают и область, и сам Витебск, и Минск. Кстати, мощность предприятия - 240 тонн молока в сутки и до 24 тонн сыра. Многое разлетается на экспорт.

Фишка Постав - красный "Чеддер". Еще в местных котлах варится "Маасдам", "Пошехонский", "Голландский", "Российский", даже "Пармезан". Сырье белорусское. Что со вкусом? Дегустирует Президент.

Приглашенные гости - Глубокский мясокомбинат. Уверяют: продукция исключительно своя.





Как вы помните, Александр Лукашенко сразу по прилету взбодрил чиновников. Такой же по-хорошему воинственный настрой Президент перенес и на совещание. Место - тот же молокозавод.

Конечно, мы обеспечим всем необходимым внутренний рынок и потребности в кормах для животноводства. Все это мы произведем, накормим людей, накормим животных. С учетом сложившегося на мировом продовольственном рынке острого дефицита нынешняя ситуация - шанс для нашего сельского хозяйства выйти на новый уровень по экспорту. Экспорт - это не только продажи. Мы людей на наших рынках, новых рынках, старых рынках, особенно новых, приучим к нашей продукции. И когда человек привыкнет к белорусскому, попробует, пощупает его и поймет, что это хороший товар, он навсегда наш. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Хозяйства порой бывают сами же себе злейшими врагами - жалуются на погоду, ситуацию на рынке, лунные сутки. Больше никаких жалоб - сказал Президент!

Первый: "Даже не жалуйтесь на жесткие решения!"

То, чего нам не хватает в слабых хозяйствах, почему мы с ними и телепаемся, экспериментируем - интеграционные структуры образовываем, нам не хватает дисциплины. Поэтому публично всем вам, чтобы это услышали по всей стране, говорю: жаловаться на жесткость принимаемых решений даже не ходите никуда и не жалуйтесь. Это касается и руководителей, и специалистов, и механизаторов. Никуда не ходите жаловаться на жесткость принимаемых решений со стороны руководства предприятий, колхозов, совхозов, перерабатывающих предприятий и т. д. А присутствующим губернатору, членам правительства, ответственным еще раз говорю: контроль жесточайший. Все права даны руководителям, и с них спрос должен быть прежде всего. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Журналистам было несколько тревожно за местную вертикаль власти перед докладами - напор Первого заставил изрядно понервничать.

Моменты, которые надо было действительно подтянуть, - группа по воспроизводству, это лечение скота. Созданы две группы. Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома

Еще один момент - работа агрообъединений в Витебской области. Стратегия правильная, а где результат? Ведь даже молочка - наш козырь. Но козырь нужно двигать вперед.

Именно за счет роста объемов молока мы сегодня доим 104 % по агропромышленному объединению, хотя с начала года мы еще минусуем, к сожалению, минус достигли. Май-июнь, когда выгнали скот в поле, а зимовка была плюсовая, т. е. мы обеспечили и концентратами, и белковым сырьем. Наши хозяйства не страдают бескормицей. Заготовили достаточное количество в прошлом году кормов, и есть переходящий корм. Константин Гайлевский, директор ОАО "Поставский молочный завод"