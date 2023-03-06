Лукашенко о белорусской АЭС: Это достояние нашего народа

Безопасность и надежность эксплуатации Белорусской АЭС - безоговорочный приоритет. Об этом еще раз напомнил сегодня Президент на совещании, где обсуждали реализацию масштабного и стратегически важного проекта. Все его этапы - от возведения станции до выхода на полную мощность - на особом контроле главы государства.

С запуском БелАЭС наша страна стала полноправным участником мирового клуба атомных держав, которые используют энергию атома в мирных целях. Уже сейчас АЭС - это серьезный вклад в энергетическую безопасность и существенная экономия газа, а значит, и расходов на голубое топливо. В Беларуси задан тренд и создаются условия для увеличения электропотребления. Раскачать общество на теме строительства атомной станции у деструктивных групп с подпиткой из Варшавы и Вильнюса не получилось.

А сегодня - удивительное дело - Польша и Литва сами заявили о намерении строить атомные станции. Что только подтверждает - мы все делаем правильно. А решение развивать атомную энергетику было своевременным, взвешенным и верным. Наталья Бреус продолжит.

"Зря замахнулись на высокое!" - нередко приходилось слышать, как только в стране брались за сложное дело. Будь то запуск спутника в космос, возведение биокорпорации, ракетостроение или производство своих вакцин. Все это начиналось зачастую под вой скептиков: "А оно нам надо?". Но как бы ни было сложно, Президент всегда был главным лоббистом высоких технологий! За ними будущее, а ставка на интеллект беспроигрышная. На прогресс и работу в, казалось бы, в неподъемных сферах Лукашенко мотивирует правительство, ученых, бизнес.





Строительство первой АЭС - из этой же серии. Один из самых масштабных, сложных и технологичных объектов, который претворяем в жизнь рука об руку с Россией. Развитие атомной энергетики сегодня - залог нашей энергетической безопасности завтра! Первый энергоблок уже в деле! Выработал больше 12 с половиной миллиардов киловатт-часов. Заместили 3 миллиарда кубометров газа. Но главная цифра - сэкономили для страны почти полмиллиарда долларов.

Президент: Радиационная безопасность и надежность эксплуатации АЭС - приоритет из приоритетов

Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации АЭС - наш приоритет приоритетов. Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Кому белорусская АЭС как кость в горле?

Поиграть на чернобыльских фобиях и раскачать общество на теме строительства атомной станции у деструктивных групп с подпиткой из Варшавы и Вильнюса не получилось. Хотя уж очень старались… Польше и Литве наша АЭС как кость в горле. Как могли, спекулировали на теме безопасности, несмотря на однозначные вердикты МАГАТЭ – БелАЭС надежна и неуязвима! Оказалось - просто в конкурентной борьбе все средства хороши.

Хочу напомнить, какое было противостояние строительству этой станции, особенно в 2020 году во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, к сожалению, наши ближайшие соседи - Польша, Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть, и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в свои политические игры, прекратили строительство и закрыли атомную станцию. Или они пришли бы к власти и прикрыли эту атомную станцию, куда тогда уже было вложено около $5 млрд? Вот их лицо. На всякий случай. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Ставить палки в колеса соседям Беларусь не собирается, хотя могла бы. Минск концентрируется не на вредительстве другим, а на своей работе над сложным проектом. За каждым его этапом Президент внимательно следит. Так что плановые совещания в графике первого по АЭС никого не удивляют.

Я знаю, россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности, но они должны понимать - мы чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва атомной станции на Чернобыле, которую не строили, не эксплуатировали и не взрывали. Поэтому безопасность - вопрос номер 1. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве. Каковы перспективы ввода второго энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию? Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Но это еще затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода, на год позже, чем где-то что-то недоработать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

С экономической точки зрения для энергетической безопасности очень важно обеспечить эффективную работу всей станции и работу на полную мощность. Запуск второго энергоблока сделает Беларусь еще сильнее!





Каранкевич: Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года

Общая строительная и технологическая готовность второго энергоблока составляет порядка 98%. В апреле запланировано первое пробное включение в сеть второго энергоблока. При этом мощность реакторной установки будет поднята до 40 %. В апреле-сентябре будут последовательно осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Готовность к сдаче АЭС в целом в соответствии с программами ввода в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

То есть ускоряться в ущерб надежности ради галочки в плане никто не собирается. Станция должна работать на полную мощность, но при безусловном соблюдении всех требований безопасности.

Минэнерго: Задача номер один - это ядерная и радиационная безопасность на объекте

Есть этапная программа, которая предусматривает проведение определенного количества испытаний и соответствующих мероприятий. Переход на следующий этап невозможен без качественного и четкого выполнения предыдущих испытаний и мероприятий. Задача номер один - это ядерная и радиационная безопасность на объекте. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси