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Лукашенко о дисциплине в регионах: Наступает железная диктатура
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область ознакомился с созданной системой по ремонту и восстановлению старой техники и обратил внимание на вопросы дисциплины. Как технологической, так и кадровой, сообщает БЕЛТА.
"Наступает железная диктатура! Засиделись в Минске. В Гродно проводимсовещание: полный отрыв правительства от губернаторов", - сказал глава государства.
Что касается восстановленной сельхозтехники, Президент сказал: "Система налажена правильно, этим путем надо идти".
"Всего у нас хватает. У нас не хватает дисциплины", - обратил внимание белорусский лидер.
Александр Лукашенко для журналистов и общества пояснил, что речь идет о технике, которая прослужила в хозяйствах 5-7 лет и которую "бросили под забор". "Мы приняли решение из-под забора достать, восстановить и дать новую жизнь этой технике", - отметил он.
"Красавица!" - сказал Президент, оценивая представленные образцы восстановленной техники.Глава государства обратил внимание, что это поручение должно было исходить не от него, а в первую очередь на местах следует бережно и по-хозяйски обращаться с техникой. "Относимся расхлябанно, не бережем ее. А это деньги!" - заметил он.
Фото: president.gov.by
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