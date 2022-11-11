Лукашенко о мелиорации: Проблемы в данной сфере достигли критического уровня

"Проблемы в данной сфере достигли критического уровня. Прозеваем еще 5-7 лет - и вернуться будет почти невозможно. Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача - эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Их у нас без малого пять тысяч по республике. То есть необходимо обычное поддержание всех сооружений в исправном состоянии путем своевременного проведения регламентных работ по техническому уходу и ремонту, реконструкции шлюзов-регуляторов, паводковых водосбросов и так далее. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны", - потребовал Александр Лукашенко. Тем более, по его мнению, потенциал есть. "Его просто использовать надо на всю катушку", - считает глава государства.