Лукашенко о миорском заводе: В течение недели на заводе должен быть директор, никакого банкротства

Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом. Как стало известно, новым директором завода назначен Владимир Дьяконов, бывший заместитель генерального директора предприятия. С сегодняшнего дня повышен в должности. Кроме инспекции самого производства, Александр Лукашенко встретился также с коллективом предприятия. Подробности разговора в следующих информационных выпусках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь