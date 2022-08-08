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Лукашенко о миорском заводе: В течение недели на заводе должен быть директор, никакого банкротства
Поручение Президента - в течение недели назначить нового директора. Александр Лукашенко прибыл сегодня в Миоры оценить, как идут дела на металлопрокатном заводе.
Президент посещает Миорский металлопрокатный завод
Главе государства показали выставку продукции. Доложили об объемах производства и сырьевой базе. Мощности предприятия рассчитаны на 150 тысяч тонн белой жести в год. Причем именно в Миорах производят самую тонкую жесть на всем постсоветском пространстве, используется она для упаковки в пищевой, парфюмерной и нефтехимической отрасли. По словам Президента, сейчас заводу нужна организация бесперебойной работы и профессионал в управлении.
Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом.Как стало известно, новым директором завода назначен Владимир Дьяконов, бывший заместитель генерального директора предприятия. С сегодняшнего дня повышен в должности. Кроме инспекции самого производства, Александр Лукашенко встретился также с коллективом предприятия. Подробности разговора в следующих информационных выпусках.
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