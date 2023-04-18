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Лукашенко о миссии ТИБО: Продвижение и внедрение в Беларуси самого лучшего и передового
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХІХ Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2023, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Этот грандиозный форум создавался как ежегодная открытая площадка для обмена опытом и демонстрации достижений в телекоммуникационных, банковских, информационных технологиях. Миссия ТИБО проста и благородна: продвижение и внедрение в Беларуси самого лучшего и передового", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что в стране сформирован мощный блок отраслевых IT-проектов, целью которых является полномасштабная информатизация и цифровая трансформация всех отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, а также наращивание экспортного потенциала в этом перспективном направлении.
"Убежден, активный профессиональный диалог и экспертный обмен мнениями и в дальнейшем будут способствовать успешной реализации новых проектов и расширению сотрудничества между государствами и партнерами для практического решения самых сложных задач", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал участникам ТИБО-2023 интересных встреч, выгодных контрактов и удачи на избранном пути.
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