Лукашенко о повышении зарплат бюджетникам: Необходимо исходить в том числе из возможностей экономики

Использовать любую возможность, чтобы поддержать людей. Сегодня у Президента состоялось совещание по вопросам зарплат и денежного довольствия работников бюджетной сферы.

Доходы врачей, учителей, госслужащих, военных всегда в повестке и всегда в зоне особого внимания Президента. Эти выплаты завязаны на работу реального сектора. Так что все зависит от экономики. Чем лучше работают предприятия, тем больше возможностей повысить зарплаты тем, кто финансируется из госказны. Несмотря на сложности, в этом году нашли варианты, чтобы поддержать бюджетников.

Президент: Несмотря на проблемы, мы изыскали возможности, чтобы поддержать бюджетников

Говоря о заработной плате в сфере здравоохранения, глава государства напомнил, что во время пандемии для врачей были введены серьезные ковидные надбавки и их решено сохранить в дальнейшем: "Жизнь есть жизнь. Так сложилось, что забирать их у врачей после пандемии как-то было неприлично. Хоть это не экономическая категория. Да и экономика нам позволяет какие-то средства сэкономить. Поэтому было принято решение, чтобы ковидные надбавки были оставлены в системе здравоохранения и за счет них постараться повысить зарплату".

"Естественно, посмотрели, что учителя, преподаватели тоже люди нечужие, тоже такие же бюджетники, как и другие. Поэтому, откровенно говоря, пришлось подтягивать заработную плату с целью балансировки", - продолжил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что необходимо исходить из возможностей экономики, но особо упомянул о пенсионерах. "Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим, они у нас небогатые. Теперь настало время бюджетников",- сказал Александр Лукашенко.

В 2022 были приняты решения по поддержке врачей и учителей

В этом году правительство на основании подходов, одобренных главой государства, приняло ряд решений по повышению оплаты труда бюджетников. Среди них планомерное увеличение размеров базовой ставки. К ней привязаны стимулирующие и компенсирующие выплаты. Это, как было сказано, и трансформация ковидных доплат в надбавки за работу в сфере здравоохранения. Плюс дополнительные стимулирующие выплаты педагогам. В сентябре уже повысилась зарплата воспитателей. Глава государства поддержал решение направить из резервного фонда Президента 130 млн рублей на финансирование бюджетной сферы. В общем с подачи лидера сделаны важные шаги для повышения благосостояния этой категории работников.

Президент: Важно сохранить баланс

Что касается темы сегодняшнего совещания - зарплаты бюджетников и денежного довольствия военнослужащих, здесь Президент сделал акцент на необходимости сохранить сложившуюся систему и баланс. "Обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась - определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие. Поднимая заработную плату одной категории, мы не должны разрушить это равновесие и нарушить баланс. Вот главная тема сегодняшнего обсуждения", - сказал он.

Отдельно глава государства обратил внимание на сроки принятия решений: "Я думаю, что мы придем к определенному мнению, и в связи с этим будут приняты соответствующие решения. Их надо принять сегодня, чтобы с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, другим бюджетникам, военным, начала работать".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что необходимо исходить в том числе из возможностей экономики.

Учитывая решения, которые принимаются в интересах представителей силового блока, в том числе военных по строительству жилья, все они должны безотказно действовать, обратил внимание Президент. "Особенно с учетом того, что приняты решения по строительству жилья людям в погонах. Мы эту проблему решим. Это плохо, что мы в таком состоянии держали наших людей", - сказал глава государства.

"Военный человек, я так по-мужски часто говорю, который в случае, не дай бог, войны или еще чего-то идет на смерть, должен знать, что семьи будут защищены, у детей будет угол для жизни", - отметил белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что призвание военных - защищать свои семьи, жен, детей, дочерей, сыновей и страну в целом.

Поручение Президента - дополнительно провести ревизию системы оплаты труда бюджетников, в том числе и военнослужащих, представителей силового блока. Те, кто занимается важным делом, не должны чувствовать себя недооцененными. Этим займется правительственная рабочая группа в течение первого квартала будущего года и внесет предложения. В целом же все бюджетные обязательства выполняются.

Минфин об исполнении бюджета 2022: сложности есть, но сверхнапряжения не ощущается

По бюджету напряжение есть. Понятно, что это выливается в определенный размер дефицита, который определяется законодательно. Сказать, что все идет гладко, без проблем, нет. Но проблемы преодолимы. Все решения по заработной плате принимаются. Пенсии повышали в течение года несколько раз. И делали это с опережением инфляции. Финансируются капитальные расходы. Да, есть сложности, но они преодолимые. Не бывает такого, чтобы в жизни государства сложностей вообще не было. Но каких-то проблем, которые не позволяли бы с точки зрения бюджета профинансировать то, что мы собирались, нет. Наоборот, мы еще надеемся прирасти в этом направлении и даже где-то с опережением пойти. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси