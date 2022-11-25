Лукашенко о продовольственной безопасности: Впряглись закатав рукава и выдали достойный результат

Ставка на производство продовольствия в Беларуси оказалось верной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области, пишет БелТА. "Мы постоянно говорим о важности продовольственной безопасности и сельскохозяйственной отрасли. Может, кому-то это уже набило оскомину. Но в том, что мы были правы, сделав ставку на производство продовольствия, убедились и в Беларуси, и за ее пределами, - отметил Александр Лукашенко. - В нынешнем году вся наша страна впряглась, как я говорю, закатав рукава и выдала достойный результат".

Президент напомнил, что на днях принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Армении. На заседании главы государства в первую очередь обсуждали военно-политическое сотрудничество. "Без вопросов продовольственной безопасности ни одного выступления. Все главы государств говорили именно об этом. Это свидетельствует о том, что в мире очень серьезная напряженка с продовольствием. И все это будет нарастать. Кому это выгодно, кто выгодополучатели, вам тоже объяснять не надо, вы это прекрасно понимаете", - заметил белорусский лидер.

