3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко о продовольственной безопасности: Впряглись закатав рукава и выдали достойный результат
Ставка на производство продовольствия в Беларуси оказалось верной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области, пишет БелТА.
"Мы постоянно говорим о важности продовольственной безопасности и сельскохозяйственной отрасли. Может, кому-то это уже набило оскомину. Но в том, что мы были правы, сделав ставку на производство продовольствия, убедились и в Беларуси, и за ее пределами, - отметил Александр Лукашенко. - В нынешнем году вся наша страна впряглась, как я говорю, закатав рукава и выдала достойный результат".
Президент напомнил, что на днях принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Армении. На заседании главы государства в первую очередь обсуждали военно-политическое сотрудничество. "Без вопросов продовольственной безопасности ни одного выступления. Все главы государств говорили именно об этом. Это свидетельствует о том, что в мире очень серьезная напряженка с продовольствием. И все это будет нарастать. Кому это выгодно, кто выгодополучатели, вам тоже объяснять не надо, вы это прекрасно понимаете", - заметил белорусский лидер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов