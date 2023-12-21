Лукашенко о регулировании цен: С 1 января в Беларуси должна быть четкая, понятная система

С 1 января в Беларуси должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Такую задачу правительству и профильным ведомствам поставил 21 декабря Президент. Правила должны быть понятны абсолютно всем участникам цепочки: от поля до прилавка. Главное - справедливые цены и недопущение дефицита товаров. Выработанная система в том числе обязана минимизировать всяческие хождения и согласования торговых надбавок с профильными ведомствами.

Впрочем, перечень тем, которые поднимались сегодня, был обширным. Это и работа Белкоопсоюза, и актуальные вопросы АПК. Итоги большого совещания подвела корреспондент АТН Илона Красутская.

С совещания в этом зале чуть больше года назад и началось наведение порядка в ценообразовании. Инфляция тогда зашкаливала, ценники показывали бешеные для Беларуси значения - пришлось вмешаться Президенту. И как сказал сегодня Александр Лукашенко, о ситуации с ценами теперь ему докладывают через день. Вопросов, требующих президентского внимания (особенно под конец года), уйма. Но чтобы не шептались другие, большая работа по достижению справедливых цен еще впереди.

"Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание. Переносить его тоже некуда - Новый год. Да, мы обещали вернуться к вопросу ценообразования", - сказал глава государства.

Цены, механизм их регулирования и контроль - главные темы совещания у Президента

По первым тезисам совещания стало понятно: никто не собирается возводить в абсолют заслуги большой команды. Это все только первые шаги по наведению порядка в ценообразовании. Мы прекрасно помним: когда правила определили для производителей, импортеров и торговли, не всем это понравилось. Кто-то убрал товар с прилавков, кто-то закрылся, бросив громкую фразу, что навсегда и так якобы поступят остальные. Но ни дефицита, ни пустых полок мы не увидели. Система реально оказалась рабочей. Правда, не все изменения правильно интерпретировали. Было бы, конечно, волшебно, если бы цены застыли раз и навсегда. Новогоднее чудо и все такое... Но экономика так не работает.

Президент о регулировании в ценообразовании: Это вопрос справедливости

"Хочу предупредить о главной ошибке журналистов, в том числе и государственных служащих. Когда было поручено правительству заняться этой проблемой, речь не шла о замораживании или даже сдерживании цен, речь шла о регулировании ценообразования. Где-то сдерживали, где-то подрастали. Экономику не обманешь, - отметил белорусский лидер. - Мы прекрасно понимаем, что если заморозить цену там, где ее нельзя заморозить, - завтра исчезнет товар, никто в убыток работать не будет. Из этого исходили".

"Сегодня мы обращаемся к этому вопросу публично. И в таком составе, в котором предлагало правительство. Здесь люди, которые производят товар (их представители - я имею в виду министров), которые продают товар, люди, которые организовывают в целом процесс. Все должны слышать, о чем идет речь. Кто-то будет принимать решения, а кто-то исполнять", - сказал глава государства.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называйте. Но главное - это вопрос справедливости", - подчеркнул Президент.

Поиски справедливости страна тогда подхватила, много было откликов из народа. А еще удивления, когда стали раскручивать клубок, и КГК обнародовал зарплаты кассира и владельца торговой сети. Систему привели в порядок знаменитым 713-м постановлением правительства. Профильные ведомства разработали механизм формирования стоимости товара. Под пристальным вниманием в первую очередь оказались продукты питания и повседневного спроса.





Президент: Цены - вопрос номер один для нашего народа

"Допрашивая Снопкова (ответственный за этот вопрос в правительстве первый заместитель премьер-министра - Прим. ред.) почти через день, я ему пытался вложить в голову, что это вопрос нравственный, вопрос справедливости", - сказал Александр Лукашенко.

И привел пример: скажем, повысились цены на молоко. Здесь вопрос в том, кому прирост этих цен пошел в карман. Если в результате этого дояркам прибавили зарплату, то это один вопрос, но ситуация складывалась абсолютно иначе. "Мы же в докладах Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева. Получали минимум по 35 тыс. долларов в месяц", - заметил глава государства.

"Тем не менее, нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят. Но поскольку это вопрос справедливости, а спрос на справедливость всегда был у славян и у нас в том числе, мы от этого вопроса уйти не можем. Это вопрос номер один у нашего народа. И никакого популизма (обращаю внимание на тех, кто завтра вякать начнет) здесь нет. Никакого популизма перед электоральной кампанией", - сказал Александр Лукашенко.

В результате при целевой инфляции не более 7-8 процентов в этом году прирост индекса потребительских цен прогнозируют на уровне примерно 5,5%. Вместе с тем реальная зарплата белорусов увеличилась на 10%. Розничная торговля в числе наиболее динамичных. Иными словами, схема работает. Но не без шероховатостей. И устранить их нужно до конца года.

Президент: С 1 января в Беларуси должна быть четкая, понятная система регулирования цен

"Цель одна, о чем я предупреждал правительство, - никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил на конкретном примере: "Вот у вас 3% в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, во втором, в третьем… А в четвертом дефляция 0,1%. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая понятная система".

Президент поручил еще раз вернуться к этому вопросу в правительстве и подчеркнул, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли не должно заниматься согласованием всех этих цен. "Слушайте, так сколько в МАРТ человек надо будет держать, чтобы они все это видели и согласовывали? Вернитесь в правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задачи: от контролеров, депутатов до премьер-министра. Если надо меня подключить - пожалуйста. Но вопрос должен быть решен", - потребовал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что в Беларуси в том числе в результате принятых мер по регулированию в ценообразовании в текущем году существенно снизилась инфляция. В то же время скептики ранее утверждали, что подобные меры могут привести к уходу с рынка ряда игроков, однако ситуация абсолютно нормальная.



"У нас инфляция складывается, наверное, 5-6%. Договаривались, что в 6% вложимся. Но не больше 7%. Но было же 19%, и все говорили: нельзя. Писали, что люди уйдут, торговать некому будет. Есть у нас кому торговать. А если кто-то не хочет по-человечески жить в Беларуси - дорога открыта и туда, и обратно", - резюмировал белорусский лидер.





Подробнее о ситуации на потребительском рынке доложил первый вице-премьер. С начала годарозничный товарооборот вырос на 8%. Т.е. люди стали чаще ходить в магазины и больше покупать. Основная масса предприятий торговли (несмотря наснижениенадбавок)демонстрирует финансовую устойчивость.Из714 организаций, по даннымБелстата, за 10 месяцев года оказались убыточными только 137.

Основная масса предприятий торговли демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на то, что мы снизили надбавки. Применение системы регулирования снизило доходность, но позволяет нормально функционировать. В этой связи Президент посоветовал не особо переживать за снижение доходности небольшого числа предприятий торговли. "Что касается их прибыли, да не волнуйтесь вы за прибыль в торговле, - заметил Президент. - Ну, чуть-чуть меньше они заплатили налогов в бюджет. Но, по-моему, с бюджетом справляемся?"



"Более чем", - ответил Николай Снопков.



"Не надо об этом говорить "более чем". Молодцы. Там, где хорошо, там хорошо. А то наши бедные беглые схватятся, плакаться начнут, что у них денег нет, а здесь деньги есть", - с долей юмора сказал Александр Лукашенко. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Возвращаясь к теме контроля за ценообразованием, Президент констатировал, что изначальные опасения отдельных лиц при введении госрегулирования не подтвердились и это доказывают экономические показатели. "Ничего не случилось, работаем нормально", - подчеркнул глава государства.

На совещании у Президента обсудили цены на лекарства

Помимо цен на продукты, особенно с наступлением сезона ОРВИ и гриппа, что очень волнует людей, так это цены на лекарства. Президент категоричен: в случае каких-то вопросов действовать будут радикально.

Рост цен на импортные товары, преимущественно из третьих стран, на фоне курсовых колебаний. Вклад в инфляцию по ним составил 1,5 %. Это импортированная инфляция. Все знают, что мы - страна активного внешнеторгового оборота, экспорт-импорт. Конечно, импортируемая инфляция на нас влияет прямо. Например, импортные лекарственные препараты и фрукты подорожали почти на 12 %, пассажирские железнодорожные перевозки международного сообщения - на 23 %, туруслуги - на 22 %. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Президент в этой связи потребовал разобраться с обоснованностью роста цен на фрукты и в особенности - на лекарства. "Тут-то чего мы боимся? Какой-то частник из аптеки уйдет? Пусть уходит! У нас достаточно государственных аптек, которые будут заниматься. И в целом Министерству здравоохранения надо этим заниматься", - заявил Александр Лукашенко.

А. Лукашенко потребовалпринять меры для снижения цен на овощи в межсезонье

Не оставили без внимания и рост цен на отечественные овощи, в частности, на огурцы и помидоры.Еще весной глава государства поручал решить проблему. По сравнению с декабремминувшегогода, цены на огурцы снизились примерно на 16,5 %. Однако, как показывает статистика, принятых мер оказалось недостаточно. Президент предлагал построить больше теплиц, чтобы на протяжении всего года можно было обеспечивать белорусов своими овощами.

"Произведите этих огурцов в достаточном количестве. Люди хотят, чтобы и в Новый год они были дешевле, - потребовал Президент. - Я вам говорил: "Постройте еще 10 теплиц" - "Мы подсветим!" Так светите!"

Однако в правительстве решили справиться менее затратным способом.

По заверению вице-премьера Леонида Зайца, отдача получилась хорошей: на прилавках отечественной продукции в достаточном количестве. По сравнению с декабрем 2022 года цены на огурцы снизились примерно на 16,5 %.

"В этом году пошли наименьшими потерями, меньше вложили средств и получили отдачу. Мы получили ровно столько, сколько нам надо на внутреннем рынке огурца. Если бы строили теплицы, то еще 3 года были бы без огурцов. Так мы сегодня решили эту проблему", - подытожил Леонид Заяц. - В перспективы теплицы под помидоры нам необходимы".

Президент: С 1 января в Беларуси должна быть четкая, понятная система регулирования цен

Обсуждение длилось около трех часов. Главное, что должно быть в ценообразовании - еще раз акцентировал внимание Президент - это справедливость, при этом без нарушения законов работы экономики. Теперь важно смотреть вглубь проблемы. И выстраивать систему работы так, чтобы она была минимально связана с согласованием цен с кем бы то ни было.

Н. Снопков: В Беларуси будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен

Николай Снопков также обратил внимание на здравомыслие и рациональное поведение граждан Беларуси на рынке в текущем году. "Оно связано как с потреблением, так и со сбережением, что явно подчеркивает доверие белорусов к проводимой экономической политике и доверие к властям. И мы надеемся, что не подведем их и в дальнейшем", - сказал первый вице-премьер.

"Поэтому будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок. Это не касается промежуточных, инвестиционных товаров. И это точно не касается экспорта. На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль на внутреннем рынке. Мы, в принципе, готовы к такой системе, и она будет с 1 января реализована, как было поручено Президентом", - заявил первый вице-премьер.

Обсудили сегодня совещании и подробно работу Белкоопсоюза. На этом уровне тоже должна быть выстроена четкая система. В малых городах и населенных пунктах все должно быть в порядке и с ценами, и с ассортиментом. Заслушали доклад Федерации профсоюзов Беларуси, которая стала народным контролером. Мнения губернаторов: что не нравится производителям, какие нужны встречные меры. Никто не собирается закручивать им гайки, иначе потеряем производства. Прозвучали и цифры от Белстата.

Что с голосом у А. Лукашенко?

А вот как звучал наш Президент, у многих вызвало вопросы. Журналисты не упустили возможность уточнить все у экс-министра здравоохранения. Тем более в конце совещания Президент так и сказал - все вопросы к нему!





Журналисты поинтересовались этой темой у самого губернатора. Владимир Караник пояснил, что на предыдущем совещании на этой неделе он как медик дал главе государства определенные рекомендации, заметив уже тогданекоторые проблемы с голосом.

"Учитывая, что сегодня с голосом по-прежнему имеются определенные проблемы, было сказано, что все вопросы ко мне, что рекомендации не работают. На самом деле Президент - это с точки зрения врачей очень неудобный пациент. Его заставить выполнять лечебно-охранительный режим практически невозможно. Вот просто полежать пару дней, - рассказал Владимир Караник. - Основная рекомендация была два дня назад - голосовой покой. А Президент не поберег себя. Мы видим результат - этот голос. Очень большой объем совещаний, встреч, перелетов. Накопилось много работы. Как в этом режиме он сохраняет голос - вот для меня это удивительно".

"Могу сказать, что общее состояние Президента я оцениваю как очень хорошее. Ну а голос со временем восстановится", - добавил Владимир Караник.

Много актуальных вопросов, которые, так или иначе, взаимосвязаны и завязаны на сельском хозяйстве. Это и корма, и падеж скота, культура земледелия. Президент интересовался ситуацией досконально. И "ценовые вопросы", и реализация стратегических проектов останутся в фокусе внимания и в новом году.

