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Лукашенко о РЭЦ: Группа компаний находится на перекрестке по поддержке отношений между Беларусью и Россией

Поддержка белорусско-российских экспортеров, инвестиционные проекты и импортозамещение с экспортным потенциалом. Президент Беларуси сегодня провел переговоры с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. В составе РЭЦ группа компаний: это четыре организации, объединенные в рамках единого холдинга.

Две предоставляют финансовые меры поддержки и две - нефинансовые. Учитывая стратегическую значимость торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, реализуется весь арсенал соответствующих мер поддержки в интересах как компаний, так и глобально - экономик двух стран.

"Вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша эта мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому мне очень важно было с Вами встретиться, обсудить вопросы. Может, Вы что-то предложите. Не может, а точно. У Вас опыт в этом плане есть. Ну и чтобы наш главный экономист в стране слышал наши разговоры (на встрече также присутствовал первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. ред.) и предпринял множество усилий по поддержке направлений нашего сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь и Россия проводят скоординированные действия по поддержке и развитию экспортной составляющей.

А. Лукашенко поручил создать комиссию по продвижению белорусского экспорта в Россию

Глава белорусского государства поручил создать комиссию, которая будет непосредственно заниматься вопросами белорусского экспорта в Россию. Речь о продвижении особо важных групп товаров. Комиссию возглавит посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Параллельно в этом направлении работает и экспортный центр. Определены три ключевых вектора в сотрудничестве с Беларусью.

Глава РЭЦ об инвестиционных проектах и импортозамещении с экспортным потенциалом

Первое направление - непосредственно поддержка российского несырьевого неэнергетического экспорта в Беларусь с помощью удешевления, снижения себестоимости, мер по поиску партнеров. Второе направление появилось у центра с прошлого года, когда мандат расширился и на поддержку импорта. Это уже оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас в целях импортозамещения и имеют экспортный потенциал. Третье направление - участие в больших и важных для Беларуси инвестиционных проектах, которые осуществляются с помощью льготного финансирования. Мы рады, что ряд знаковых проектов с нашим финансовым участием уже реализован в Беларуси, таких как модернизация "Гродно Азот". Но мы сейчас обсуждаем 17 новых инвестиционных проектов, интересных для кооперационного сотрудничества наших стран, в которых мы также можем быть полезными с точки зрения применения всех наших ресурсов.
Вероника Никишина, гендиректор АО "Российский экспортный центр"

Россия остается основным торговым партнером Беларуси

Россия продолжает оставаться нашим основным торговым партнером. За первое полугодие товарооборот двух стран превысил 27 млрд долларов. В обоих направлениях мы продавали широкую группу продовольственных и непродовольственных позиций. Кроме того реализуется ряд масштабных новых проектов как по линии импортозамещения, кооперации, так и строительства. С января по июнь этого года Россия вложила свыше 2,5 млрд долларов, или 57% от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.

А. Лукашенко и В. Путин проведут переговоры на полях саммита СНГ в Бишкеке

Более детально повестку белорусско-российских отношений Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены обсудить лично в ближайшее время. Переговоры политиков планируются в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится в пятницу, 13 октября, в Бишкеке.

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