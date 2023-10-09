Лукашенко о РЭЦ: Группа компаний находится на перекрестке по поддержке отношений между Беларусью и Россией

Первое направление - непосредственно поддержка российского несырьевого неэнергетического экспорта в Беларусь с помощью удешевления, снижения себестоимости, мер по поиску партнеров. Второе направление появилось у центра с прошлого года, когда мандат расширился и на поддержку импорта. Это уже оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас в целях импортозамещения и имеют экспортный потенциал. Третье направление - участие в больших и важных для Беларуси инвестиционных проектах, которые осуществляются с помощью льготного финансирования. Мы рады, что ряд знаковых проектов с нашим финансовым участием уже реализован в Беларуси, таких как модернизация "Гродно Азот". Но мы сейчас обсуждаем 17 новых инвестиционных проектов, интересных для кооперационного сотрудничества наших стран, в которых мы также можем быть полезными с точки зрения применения всех наших ресурсов.

Вероника Никишина, гендиректор АО "Российский экспортный центр"