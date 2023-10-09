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Лукашенко о РЭЦ: Группа компаний находится на перекрестке по поддержке отношений между Беларусью и Россией
Поддержка белорусско-российских экспортеров, инвестиционные проекты и импортозамещение с экспортным потенциалом. Президент Беларуси сегодня провел переговоры с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. В составе РЭЦ группа компаний: это четыре организации, объединенные в рамках единого холдинга.
Две предоставляют финансовые меры поддержки и две - нефинансовые. Учитывая стратегическую значимость торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, реализуется весь арсенал соответствующих мер поддержки в интересах как компаний, так и глобально - экономик двух стран.
"Вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша эта мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией", - отметил Александр Лукашенко.
"Поэтому мне очень важно было с Вами встретиться, обсудить вопросы. Может, Вы что-то предложите. Не может, а точно. У Вас опыт в этом плане есть. Ну и чтобы наш главный экономист в стране слышал наши разговоры (на встрече также присутствовал первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. ред.) и предпринял множество усилий по поддержке направлений нашего сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.
Беларусь и Россия проводят скоординированные действия по поддержке и развитию экспортной составляющей.
А. Лукашенко поручил создать комиссию по продвижению белорусского экспорта в Россию
Глава белорусского государства поручил создать комиссию, которая будет непосредственно заниматься вопросами белорусского экспорта в Россию. Речь о продвижении особо важных групп товаров. Комиссию возглавит посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Параллельно в этом направлении работает и экспортный центр. Определены три ключевых вектора в сотрудничестве с Беларусью.
Глава РЭЦ об инвестиционных проектах и импортозамещении с экспортным потенциалом
Первое направление - непосредственно поддержка российского несырьевого неэнергетического экспорта в Беларусь с помощью удешевления, снижения себестоимости, мер по поиску партнеров. Второе направление появилось у центра с прошлого года, когда мандат расширился и на поддержку импорта. Это уже оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас в целях импортозамещения и имеют экспортный потенциал. Третье направление - участие в больших и важных для Беларуси инвестиционных проектах, которые осуществляются с помощью льготного финансирования. Мы рады, что ряд знаковых проектов с нашим финансовым участием уже реализован в Беларуси, таких как модернизация "Гродно Азот". Но мы сейчас обсуждаем 17 новых инвестиционных проектов, интересных для кооперационного сотрудничества наших стран, в которых мы также можем быть полезными с точки зрения применения всех наших ресурсов.
Россия остается основным торговым партнером Беларуси
Россия продолжает оставаться нашим основным торговым партнером. За первое полугодие товарооборот двух стран превысил 27 млрд долларов. В обоих направлениях мы продавали широкую группу продовольственных и непродовольственных позиций. Кроме того реализуется ряд масштабных новых проектов как по линии импортозамещения, кооперации, так и строительства. С января по июнь этого года Россия вложила свыше 2,5 млрд долларов, или 57% от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.
А. Лукашенко и В. Путин проведут переговоры на полях саммита СНГ в Бишкеке
Более детально повестку белорусско-российских отношений Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены обсудить лично в ближайшее время. Переговоры политиков планируются в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится в пятницу, 13 октября, в Бишкеке.
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