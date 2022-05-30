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Лукашенко о санкциях: Трудности не повод для паники
Новые подходы к экономической политике на ближайшие полтора года. На совещании у Президента обсуждают актуальные в санкционных реалиях меры.
На повестке - проект закона о совершенствовании экономики
На повестке - проект закона. Перед тем, как направить его в парламент, важно принять окончательное решение по спорным вопросам. Они есть. Положения документа затрагивают практически все сферы: от инвестиций до социальных гарантий населению. Внешние барьеры влияют на всех, в частности, с трудностями сталкиваются крупные предприятия, которые вынуждены перестраивать привычные этапы производственного процесса.
Положения закона затрагивают практически все сферы: инвестиции и финансы, условия для производственной деятельности, транспорт, логистику, социальные гарантии населению. Несмотря на то, что предлагаемые меры имеют временный характер, как я сказал, до конца 23 года, каждая из них достаточно серьезная и вносит существенные изменения в действующее регулирование отдельных процессов. Как мне докладывают, целью подготовки закона является стремление устранить негативное влияние западных санкций на экономику Беларуси. Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует
Инструменты работы под давлением
Решение в переориентации экспорта из Украины и ЕС в Россию и Азию. Также жесткая экономия и агрессивное импортозамещение. Эффективность работы этой формулы во многом зависит от сроков реализации. Поэтому к работе должны подключиться на всех уровнях.
Главная цель законопроекта - дать возможность людям спокойно работать и минимизировать влияние санкций на общество. Также документ направлен на защиту государственных интересов и укрепление экономической безопасности.
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