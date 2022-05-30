Лукашенко о санкциях: Трудности не повод для паники

Положения закона затрагивают практически все сферы: инвестиции и финансы, условия для производственной деятельности, транспорт, логистику, социальные гарантии населению. Несмотря на то, что предлагаемые меры имеют временный характер, как я сказал, до конца 23 года, каждая из них достаточно серьезная и вносит существенные изменения в действующее регулирование отдельных процессов. Как мне докладывают, целью подготовки закона является стремление устранить негативное влияние западных санкций на экономику Беларуси. Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь