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Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве из-за погодных условий: Катастрофы нет
В сельском хозяйстве из-за погодных условий никакой катастрофы не произошло, но там, где подсушило, надо сейчас быстро сориентироваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июняна совещаниис руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.
Характеризуя ситуацию в сельском хозяйстве, Президент обратил внимание, что из-за недостатка дождей почву подсушило не по всей стране, а в отдельных районах. "Просто здесь, у Турчина (губернатора Минской области. - Прим. БЕЛТА), который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня (не знаю, в чем я нагрешил), где я живу, на более высоких почвах, конечно, подсушило", - заметил Александр Лукашенко.
Однако это вовсе не повод, чтобы всем ответственным лицам рыдать и заранее говорить, что сельскохозяйственный год будет провален, убежден Президент. "Я понимаю, что происходит. Да, подсушило в определенных районах. Прежде всего немного пострадали зерновые и травы", - сказал он. В этой связи главой государства были даны своевременные поручения правительству, в том числе по пересеву травянистых кормов, с которыми ситуация вызывает наибольшие опасения, в отличие от зерновых. "Если мы недополучим какое-то количество, 200-300 тыс. т зерна, сегодня избыток у наших соседей. Мы всегда купим зерно. Притом зерно сегодня предлагают по очень низким ценам, порой даже ниже нашей себестоимости. Есть даже смысл закупать", - сказал Александр Лукашенко.
"То есть катастрофы нет, и это признает ведущий сельское хозяйство вице-премьер. Просто сейчас надо вовремя сориентироваться там, где подсушило", - подчеркнул глава государства, добавив про важность строгого соблюдения технологического процесса в сельском хозяйстве, что позволяет сохранять посевы и получать урожай даже в непростых погодных условиях.
Отдельно Александр Лукашенко спросил, как обстоят дела в сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве, что стало с посевами зерновых, какие виды на урожай.
"Жду отчета о том, что происходит в животноводстве. Как идет заготовка кормов? Завершается первыйукосмноголетних трав. Их продуктивность почти хуже, чем в прошлом году. Явно недобираем с первого укоса (травяных кормов. - Прим. БЕЛТА). Что сейчас нужно предпринять, чтобы накормить скот и не пришлось сокращать поголовье?" - адресовал ответственным лицам ряд вопросов глава государства.
Он отметил, что по итогам пяти месяцев во всех областях отмечается рост производства скота и птицы - по республике почти на 5%, молока - на 6%. "Необходимо сохранить эти темпы и получить хороший урожай", - ориентировал Президент. Вместе с тем он обратил внимание на проблему складских запасов, даже по продовольственным товарам, чего, конечно же, быть не должно, особенно в условиях дефицита многих позиций на мировом продовольственном рынке. "Насколько я информирован, сухое молоко, масло сливочное и прочее девать некуда. Мир голодает, а у нас - некуда девать", - критично заметил глава государства.
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