Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве из-за погодных условий: Катастрофы нет

В сельском хозяйстве из-за погодных условий никакой катастрофы не произошло, но там, где подсушило, надо сейчас быстро сориентироваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июняна совещаниис руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.



Характеризуя ситуацию в сельском хозяйстве, Президент обратил внимание, что из-за недостатка дождей почву подсушило не по всей стране, а в отдельных районах. "Просто здесь, у Турчина (губернатора Минской области. - Прим. БЕЛТА), который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня (не знаю, в чем я нагрешил), где я живу, на более высоких почвах, конечно, подсушило", - заметил Александр Лукашенко.



Однако это вовсе не повод, чтобы всем ответственным лицам рыдать и заранее говорить, что сельскохозяйственный год будет провален, убежден Президент. "Я понимаю, что происходит. Да, подсушило в определенных районах. Прежде всего немного пострадали зерновые и травы", - сказал он. В этой связи главой государства были даны своевременные поручения правительству, в том числе по пересеву травянистых кормов, с которыми ситуация вызывает наибольшие опасения, в отличие от зерновых. "Если мы недополучим какое-то количество, 200-300 тыс. т зерна, сегодня избыток у наших соседей. Мы всегда купим зерно. Притом зерно сегодня предлагают по очень низким ценам, порой даже ниже нашей себестоимости. Есть даже смысл закупать", - сказал Александр Лукашенко.



"То есть катастрофы нет, и это признает ведущий сельское хозяйство вице-премьер. Просто сейчас надо вовремя сориентироваться там, где подсушило", - подчеркнул глава государства, добавив про важность строгого соблюдения технологического процесса в сельском хозяйстве, что позволяет сохранять посевы и получать урожай даже в непростых погодных условиях.