Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Казахстана: Можем достичь еще большего

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает огромным потенциал сотрудничества с Казахстаном. Об этом он заявил в интервью международному информационному агентствуКазинформв преддверии саммита ШОС в Астане, сообщает БЕЛТА.



"Он огромен! Очень много сделано, но вместе мы можем достичь еще большего", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко напомнил, что тесные белорусско-казахстанские отношения сложились еще со времен Советского Союза, и эти контакты никогда не прекращались после обретения странами независимости. Беларусь и Казахстан - партнеры на площадках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.



"Нас всегда связывали теплые, дружеские отношения с руководством Казахстана. И это не раз помогало решать самые сложные вопросы", - отметил глава государства.



Александр Лукашенко уверен, что миллиардный товарооборот, который сохраняется уже третий год подряд, далеко не является пределом возможностей Беларуси и Казахстана. "Мы серьезно продвинулись в вопросах производственной кооперации, промышленной политики, транспорта, сельского хозяйства. Рассчитываем, что в ближайшее время нам удастся снять препятствия по транзиту грузов и восстановить в полном объеме воздушное сообщение", - заявил он.



Казахстан также является постоянным участником международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", а в прошлом году исполнитель из этой страны стал лауреатом конкурса эстрадной песни. Есть у сторон и ряд совместных проектов по молодежным и культурным обменам.

