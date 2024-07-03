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Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Казахстана: Можем достичь еще большего
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает огромным потенциал сотрудничества с Казахстаном. Об этом он заявил в интервью международному информационному агентствуКазинформв преддверии саммита ШОС в Астане, сообщает БЕЛТА.
"Он огромен! Очень много сделано, но вместе мы можем достичь еще большего", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что тесные белорусско-казахстанские отношения сложились еще со времен Советского Союза, и эти контакты никогда не прекращались после обретения странами независимости. Беларусь и Казахстан - партнеры на площадках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
"Нас всегда связывали теплые, дружеские отношения с руководством Казахстана. И это не раз помогало решать самые сложные вопросы", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко уверен, что миллиардный товарооборот, который сохраняется уже третий год подряд, далеко не является пределом возможностей Беларуси и Казахстана. "Мы серьезно продвинулись в вопросах производственной кооперации, промышленной политики, транспорта, сельского хозяйства. Рассчитываем, что в ближайшее время нам удастся снять препятствия по транзиту грузов и восстановить в полном объеме воздушное сообщение", - заявил он.
Казахстан также является постоянным участником международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", а в прошлом году исполнитель из этой страны стал лауреатом конкурса эстрадной песни. Есть у сторон и ряд совместных проектов по молодежным и культурным обменам.
"Для нас очень знаменательно, что Беларусь становится полноправным членом ШОС в год председательства Казахстана. И мы благодарны казахстанской команде за сотрудничество в этом вопросе и поддержку белорусской заявки. Мы c оптимизмом смотрим в будущее наших отношений и вместе строим большие планы на перспективу", - добавил глава белорусского государства.
Фото: БЕЛТА
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