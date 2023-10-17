Лукашенко о сотрудничестве с Ираном: Самое главное для нас - научиться работать оперативно

Экономическое сотрудничество, совместные усилия в противостоянии санкциям и главное - реализация всех договоренностей в строго оговоренные сроки. Эти темы стали ключевыми во время переговоров главы белорусского государства с первым вице-президентом Ирана. Эти контакты - развитие диалога и укрепление партнерства по следам недавнего визита белорусского Президента в Иран. Тогда согласовали все вопросы двустороннего сотрудничества, подписали немало договоров и меморандумов о намерениях. Минск и Тегеран, несмотря на несправедливые и противозаконные санкции, вывели сотрудничество на новый этап. Важно сейчас не сбавлять темп, реализовывать все достигнутые соглашения как можно скорее, избегая бюрократических проволочек.



Илона Красутская продолжит тему сотрудничества Беларуси и Ирана.



С визитом в Минске первый вице-президент Ирана. Это главный человек в экономике, по сути, как у нас глава правительства. Личная встреча с Президентом Беларуси прежде состоялась во время его визита в Тегеран.



Тогда после переговоров на высшем уровне правительствам лидеры подкинули работы. Поставлена задача в течение года реализовать все договоренности, чтобы взаимная торговля уверенно перешагнула отметку в 100 миллионов долларов. И никаких скидок на санкционное давление.



Страна с 85-миллионным населением и третье государство в мире по запасам нефти. За более чем 40 лет под санкциями Иран накопил большой опыт.





"Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - приветствовал иранского гостя Александр Лукашенко. - Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Что меня постоянно удивляет, что в ходе этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а наоборот значительно прибавил".



Беспрецедентные вызовы открыли такие же перспективы сотрудничества. Страны сплотились. Значительно активизировалась торговля. За 8 месяцев этого года она составила более 62 миллионов долларов. Рост 126 % к аналогичному прошлогоднему периоду. Растет экспорт услуг, как и прямые иностранные инвестиции из Ирана. Ситуация требует от нас скоординированных усилий для сохранения экономических позиций и дальнейшего развития.



Новая страница сотрудничества Беларуси и Ирана

Так что, говоря прямо, страны буквально вцепились в партнерство. Это видно и по масштабному составу иранской делегации. Здесь и заместитель первого вице-президента, посол Ирана, министры нефти, промышленности и торговли, сельскохозяйственного ведомства, замминистра иностранных дел Ирана.



"Во время моего визита в Иран мы договорились с президентом (Эбрахимом Раиси, Президентом Ирана - прим. ред.), что обязательно выработаем тот план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот, наше сотрудничество в целом развивались более успешно", - подчеркнул белорусский лидер.- Самое важное и главное. Исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя".

Александр Лукашенко заметил, что обстановка в мире накаляется, а кризис на Ближнем Востоке способствует тому, что недружественные западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. "Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - заявил Президент.



Кстати, про скорость. В Тегеране Александр Лукашенко рассказывал, как именно президент Ирана подталкивал к активному сотрудничеству. Да, отношения между странами всегда были хорошими, доверительными, но в плане экономики в какой-то момент было некоторое замедление. Процесс реализации многих проектов затягивался. Но время и внешние обстоятельства заставили активизироваться.

В правительстве обозначили перспективные направления сотрудничества с Ираном





Обмен делегациями теперь частый процесс. Сегодня состоялась и встреча в правительстве.



Неделю назад в Тегеране прошло заседание нашей совместной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Многие вопросы обсуждены, приняты решения. Сегодня важно было дошлифовать некоторые моменты.

Беларусь - Иран: ставка на кооперацию и импортозамещение

Нашей совместной победой премьер назвал активную работу по импортозамещению. А приоритетные проекты в развитии белорусско-иранских отношений - кооперация в промышленности.







Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Мы сосредоточены на выполнении дорожной карты всестороннего сотрудничества между двумя странами на 2023-2026 годы, которая была подписана в ходе визита Президента Беларуси в Тегеран в марте текущего года. Сегодня в ходе конструктивных переговоров мы провели анализ выполнения положений этого документа. Увидели определенные места, которые нуждаются в доработке, донастройке, и приняли конкретные решения, отдали прямые поручения членам делегации, чтобы добиться всех поставленных целей. Особое внимание энергетике и фармацевтике, а также гуманитарной сфере. В Беларуси учатся и много студентов из Ирана. Поэтому говорили и о важности быстрого принятия решений о взаимном признании документов об образовании. А по итогам переговоров в правительстве подписан меморандум о взаимопонимании между нашим Белнефтехимом и иранским Министерством нефти.



Об углублении сотрудничества двух стран продолжили говорить в Палате представителей. Речь шла не только о социально-экономическом взаимодействии, у наших стран схожие геополитические взгляды.





