Лукашенко о сотрудничестве с регионами России: Главное - импортозамещение и производственная кооперация

Выйти на новый уровень сотрудничества. Такую задачу ставит Александр Лукашенко в работе с российскими регионами. Сегодня во Дворце Независимости говорят о союзной интеграции на примере Ростовской области.

Президент провел встречу с губернатором Ростовской области России

Президент провел встречу с главой региона Василием Голубевым. С момента последнего визита губернатора в Беларусь прошло пять лет. Тогда стороны договорились сообща взаимодействовать по целому ряду направлений. Намерения закрепили в дорожной карте. Сегодня Александр Лукашенко призывает дать совместную оценку, как выполняются договоренности. Тем более что время диктует новые подходы к сотрудничеству. При этом Президент акцентирует, что санкционная реальность не изменила главного - прочных и дружеских отношений между нашими странами.

"Изменения, которые произошли за 5 лет, коснулись только внешних факторов, но никак не отношений между нашими братскими народами. Хочу вас еще раз заверить: в Беларуси вам всегда рады и готовы помочь всем тем, на что мы способны. Главные инструменты поддержки друг друга - импортозамещение и производственная кооперация. Сейчас это важно как никогда", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что данные темы всегда находятся в поле зрения лидеров Беларуси и России и обсуждаются на встречах с Владимиром Путиным.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Президент обратил внимание, что за 8 месяцев этого года товарооборот Беларуси и Ростовской области достиг $420 млн, что на 30 % выше показателей за аналогичный период 2021-го. "В прошлом году превысили планку в полмиллиарда долларов, которую наметили в 2017 году, - напомнил глава государства. - Конечно, это неплохой показатель, но есть над чем работать и есть к чему стремиться".

Беларусь всегда открыта для сотрудничества с российскими регионами, подчеркивает Президент. Укреплять интеграцию - не просто данность, а предсказуемый ответ союзников на санкционную западную политику. Минск и Москва сообща решают вопросы замещения недружественного импорта, подставляя союзное плечо. Как в условиях санкций страны приходят на выручку друг другу, хорошо видно на примере наших производителей сельхозтехники.

Президент губернатору Ростовской области: Работы хватит всем и надо работать вместе

"Сегодня, как ни странно, большим подспорьем в нашей работе стала не взаимодополняемость, о которой постоянно говорилось и которая по-прежнему актуальна, а как раз таки схожесть подходов к развитию народного хозяйства в Беларуси и на Дону.Когда после февраля этого года "Ростсельмаш" ощутил на себе всю тяжесть западных санкций, наши гомельские производители сельскохозяйственной техники подставили плечо, поддержав ваше производство необходимыми узлами и комплектующими, - привел пример глава государства. - Когда мне об этом доложили (мы все-таки были конкурентами), я однозначно высказался за то, чтобы "Гомсельмаш" во всем, на что он способен, оказал поддержку "Ростсельмашу". Что нам делить? У нас огромный рынок. Дай бог, чтобы два предприятия выполнили заказы потребителей. Спрос большой на сельскохозяйственную технику, комбайны в том числе. Поэтому хватит работы всем".

Президент убежден, что стороны имеют и более серьезные перспективы по развитию кооперации: "Рынок увеличивается, работы хватит всем и надо работать вместе".

У Ростовской области давние связи с нашей страной. И много общего. Развитое сельское хозяйство - один из примеров. Лучшим опытом партнеры готовы делиться и впредь. Также Беларусь предлагает всю линейку техники - от сельхозмашин до пассажирского транспорта. Причем со всеми вытекающими гарантиями - сервисом и поставками запчастей (в отличие от западных поставщиков Беларусь не поступится достигнутыми договоренностями). В силе и другие точки роста - дорожно-строительные проекты, возведение жилья и соцобъектов. В свою очередь Ростовская область предлагает услуги своих портов.

"Для этого сейчас нужно эти кооперационные связи, которые мы обсуждаем в течение нашей рабочей поездки, просто положить не только на бумагу, но и на землю. Таким образом, появятся новые экспортные возможности и у России, и у Беларуси. И у тех, кто работает в регионе Ростовской области, и у белорусского бизнеса. Мы начали этим заниматься, и уверен, что найдем решение, потому что этот процесс идет, а сейчас новая ситуация, новые возможности", - отметил губернатор.

"Другое дело, что масштаб проблем требует решений, которые позволят расширить возможности некоторых наших транспортных участков, чтобы их пропускная способность была больше. Этой задачей мы занимаемся", - подчеркнул Голубев.

Как заметит российский губернатор, сегодня лучшее время для развития промышленной кооперации с Беларусью. А замещение импорта союзными силами - очевидная повестка сегодняшнего дня. Ставка на поддержку своих производителей уже сыграла. Так, в Ростовской области 90 % сельхозтехники - отечественные машины. И это, судя по всему, не предел. Сотрудничество с белорусскими коллегами помогает решать насущные вопросы импортозамещения.