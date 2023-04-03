Лукашенко о сотрудничестве с Россией: Кооперация сейчас востребована, как никогда

Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована, как никогда. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, это особенно востребовано сегодня, когда речь идет о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологий и особенно импортозамещении.

"Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. Его особенно важно - наш потенциал - использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда", - подчеркнул Александр Лукашенко.