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Лукашенко о сотрудничестве с Россией: Кооперация сейчас востребована, как никогда
Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована, как никогда. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщает БЕЛТА.
"Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки", - отметил глава государства.
По словам Президента, это особенно востребовано сегодня, когда речь идет о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологий и особенно импортозамещении.
"Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. Его особенно важно - наш потенциал - использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото:БЕЛТА
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