Лукашенко о сотрудничестве со Ставропольем: Мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ставропольского края России Владимиром Владимировым обратил внимание на значительный незадействованный потенциал для расширения сотрудничества с этим регионом, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что во время прошлого визита Владимира Владимирова в Беларусь был выделен ряд перспективных направлений для развития сотрудничества. Прежде всего они касаются создания совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширения поставок белорусской техники, строительных и отделочных материалов, обмена продовольственной продукцией, партнерства в сфере АПК, взаимодействия в области науки.

"Успехи, безусловно, есть. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. По итогам прошлого года товарооборот вырос более чем на 75 %, - сказал Александр Лукашенко. - Результаты восьми месяцев 2023 года внушают оптимизм".