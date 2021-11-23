Александр Лукашенко о стратегии для АПК: Важно не сбавлять обороты, зарабатывать на поставках за рубеж

Разговор о ситуации в сельском хозяйстве сегодня состоялся у Президента. Не первый в этом аграрном сезоне и далеко не последний.

Говорили о стратегии в АПК. Здесь главная задача - выход на 7 миллиардов долларов экспорта продукции. В мире зреет кризис продовольствия, а значит, спрос на продукты питания будет только расти. Впрочем, как и цены.

Так что важно не сбавлять обороты, зарабатывать на поставках за рубеж. Ну и свой рынок - "это святое!" - скажет Президент. Что еще звучало - перспективные технологии и насущные задачи для аграриев на зиму и предстоящий год.

Несмотря на еще только первый снег, весна в голове аграриев уже сегодня. Это утверждает и Наталья Бреус.

Ситуация в АПК

Кажется, с первым снегом аграрии точно могут выдохнуть. Но это заблуждение тех, кто не трудится на земле. Работа в сельском хозяйстве не заканчивается никогда! Задач хватает и сейчас. Так совпало, что именно в этот первый снежный день агарный блок правительства с отчетом у Президента. Последние недели, несмотря на финиш активного сельскохозяйственного сезона, с контроля Александра Лукашенко эта тема не уходит.

Если верить народным приметам: выпало сегодня много снега - жди теплой зимы. Еще бы и снежной, добавят аграрии. Иначе хорошего урожая не увидишь. Если бы еще температура резко не скакала, было бы идеально. Но в жизни так не бывает. Надо быть готовыми ко всему - кажется, эта фраза может стать девизом для аграрного тандема в правительстве, который курирует, по сути, производственный цех под открытым небом.





В это воскресенье работники АПК отмечали профессиональный праздник. Президент поздравлял тружеников отрасли. Но, как говорится, празднества были и прошли, а кушать хочется всегда.

О стратегии в АПК: надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд

В закромах хватает и зерна, и овощей, есть мясо с молоком. Это архиважно на фоне дефицита продуктов во многих регионах. Главное - Беларусь полностью обеспечена продовольствием. Хватит и на экспорт. Это при том, что нынешний аграрный сезон был одним из самых непростых за суверенную историю страны. Если бы только погода, но рикошетят по отрасли и скачки цен удобрения и энергоносители, даже финансовые и политические турбулентности. Мировой спрос и цены пока на руку белорусам - уже заработали в этом году свыше 4,5 миллиарда долларов на поставках продовольствия. Глядишь, к концу года будут все 6, а там 7 не далеко.

Объемы белорусского экспорта продовольствия увеличиваются

Никто не отказывался от продуктов питания. Мы как в 116 стран освоили рынки, так их уверенно держим. Единственное, там по конъюнктуре мы с чуть больше 100 пока сторговали в этом году. Но рынки у нас открыты и полки имеются в 116 странах. Даже несмотря на жесткие и непростые отношения с ЕС, мы добавляем по экспорту туда. Они защищают свой рынок очень сильно, не пуская нашу молочку, сыры, но какие-то наши отдельные линейки продуктов питания, особенно технический казеин для своего производства, они берут очень интенсивно. Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси

Президент: Люди должны быть одеты и накормлены

С одной стороны растущий спрос и цены - благо для сельчан и АПК. Но у этой медали есть и обратная сторона. Ценники в магазинах ведь тоже не замерли.

И вы, производители, переработчики, торговля, ответите за ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания. Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату (хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания), могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться, но, тем не менее, здесь наша обязанность есть: инфляция, рост цен на продукты питания. Это и ваша, и правительства в целом задача Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

А. Субботин: Дефицита не будет, роста цен объективно не избежать

Правительство от такой задачи - смотреть за ценами на внутреннем рынке - не абстрагируется. Наоборот, бдит! Вице-премьер скажет честно - дефицита не будет, это точно, но вот совсем "заморозить" цены нереально.

Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. Переток будет в любом случае. Границы, как таковой, у нас нет в Союзном государстве. Все объективно растет. Поэтому где-то удержать цену без ущерба для производителя мы не сможем. Но есть большое количество механизмов, как снивелировать эти скачки. Это и адресная поддержка малоимущих слоев, это и где-то ограничение маржинальности, ограничение рентабельности торговых сетей. Все эти механизмы в правительстве известны, ими активно пользуемся. И мы стараемся максимально сдерживать рост цен Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси

Стратегия и тактика в АПК

Что касается тактики. Президент прежде давал ряд конкретных поручений.

Например, по технике. Нужно определить площадки, где наши промышленные флагманы помогут отремонтировать энергонасыщенные тракторы и комбайны крестьянам по минимальным ценам. Александр Лукашенко напомнил задачи по мелиорации. Этим нужно заниматься! Плодородие почв - государственное дело! За зиму вернутся к разговору, который совсем недавно завели в Устье - какие технологии нужны в АПК на перспективу? И везде ли можно взять на вооружение опыт экспериментального хозяйства, которое работает там под крылом ученых. Ну и насущные задачи в животноводстве - от условий до кормов.

И. Крупко: Для сельского хозяйства 2021 год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность

Оценят за зиму и итоги создания интеграционных структур в самом северном регионе. Два года прошло - есть ли эффект для Витебской области?

Задел для весны

Еще день-два, и в хозяйстве "Олекшицы" техника, которая поднимает зябь, уйдет с полей. Эти гектары отвели под яровой ячмень. Обработку начали, как и требует технология, в сентябре, потом пошли дожди, пришлось ловить каждый погожий день. Чтобы успешно выйти на старт весной, сейчас нужно поднажать.