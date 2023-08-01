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Лукашенко о замещении импортных сортов отечественными: Это задача номер один

Лукашенко о замещении импортных сортов отечественными: Это задача номер один

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует шире использовать отечественные семена при возделывании сельхозкультур. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Каменецкий район, сообщает БЕЛТА.

Глобальное поручение от Александра Лукашенко - замещение импортных сортов отечественными. На этом вопросе он акцентировал внимание при осмотре рапсового поля.

"Задача номер один: чтобы это было у нас", - подчеркнул Президент. Обеспеченность собственными семенами - это не только импортозамещение, но и вопрос продовольственной безопасности.

При этом важно обеспечить и качество семян, их соответствие высоким требованиям. "Чтобы мы не убеждали руководителя (того или иного хозяйства использовать отечественные семена. - Прим. БЕЛТА). Он это сам должен видеть", - сказал глава государства.

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