Лукашенко о замещении импортных сортов отечественными: Это задача номер один

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует шире использовать отечественные семена при возделывании сельхозкультур. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Каменецкий район, сообщает БЕЛТА.

Глобальное поручение от Александра Лукашенко - замещение импортных сортов отечественными. На этом вопросе он акцентировал внимание при осмотре рапсового поля.

"Задача номер один: чтобы это было у нас", - подчеркнул Президент. Обеспеченность собственными семенами - это не только импортозамещение, но и вопрос продовольственной безопасности.