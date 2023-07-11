Лукашенко об АПК: Надо вертеться и думать. Не сырье вывозить, а готовую продукцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует ответственных за агропромышленный комплекс на экспорт преимущественно готовой продукции, а не сырья или полуфабрикатов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Оршанский район, сообщает БЕЛТА

"Надо вертеться сейчас и думать. Не сырье вывозить или полуфабрикат, а готовую продукцию", - сказал Президент.

Один из примеров - наличие на складах определенных объемов сухого молока. Как заверили Александра Лукашенко ответственные за АПК чиновники, они рассчитывают в скором времени на реализацию этой продукции, и ситуация не вызывает опасений.

Но Александр Лукашенко привел пример продукции, которую делают из сухого молока в Китае: "Берут сухое молоко. И они прессуют в конфетный вид. А почему мы это не делаем?"