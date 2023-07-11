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Лукашенко об АПК: Надо вертеться и думать. Не сырье вывозить, а готовую продукцию
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует ответственных за агропромышленный комплекс на экспорт преимущественно готовой продукции, а не сырья или полуфабрикатов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Оршанский район, сообщает БЕЛТА
"Надо вертеться сейчас и думать. Не сырье вывозить или полуфабрикат, а готовую продукцию", - сказал Президент.
Один из примеров - наличие на складах определенных объемов сухого молока. Как заверили Александра Лукашенко ответственные за АПК чиновники, они рассчитывают в скором времени на реализацию этой продукции, и ситуация не вызывает опасений.
Но Александр Лукашенко привел пример продукции, которую делают из сухого молока в Китае: "Берут сухое молоко. И они прессуют в конфетный вид. А почему мы это не делаем?"
В такие конфеты добавляют мед или другие наполнители - в итоге выходит вкусная, недорогая и полезная продукция, которая на китайском рынке пользуется большой популярностью. Александр Лукашенко уверен, что подобные конфеты, которые он и сам пробовал, могли бы прийтись по вкусу и жителям Беларуси, а также других стран.
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