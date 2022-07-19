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Лукашенко об экономическом развитии: Стоит задача сохранить темпы прошлого года
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу сохранить темпы экономического развития в стране и регионах не хуже прошлого года. Об этом он заявил на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником, сообщает БелТА.
Глава государства отметил, что ранее ознакомился с обстановкой в восточных регионах страны и накануне встречался с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко. Этот разговор в том числе помог выявить ряд недостатков накануне уборочной кампании. "Это характерные недостатки для Беларуси в целом. Думаю, и для Гродненщины в этой ситуации. Мы подвергли серьезному анализу вообще экономическую ситуацию в области", - сказал Александр Лукашенко.
Что касается Гродненской области, то Президент констатировал, что за полугодие, если говорить о традиционных показателях, ситуация оставляет желать лучшего. "И по валовому региональному продукту, и по другим показателям. Конечно, вы можете сказать, что база прошлого года все-таки была выше, чем в Могилевской области, и прибавлять Гродненской области сложнее. Но поставлена задача, и ее надо выполнять. Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко заметил, что Гродненская область потенциально могла бы даже больше. "Боюсь, что за оставшиеся полгода уже вам будет сложно превзойти уровень прошлого года. Хотя всякое возможно. Но уровень прошлого года не по статистике, а в реальном положении надо достигать. Потому что для Гродненщины это не характерно, что она упадет даже на один или полпроцента. Поэтому эта задача для вас достижимая", - сказал Президент.
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