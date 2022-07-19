Лукашенко об экономическом развитии: Стоит задача сохранить темпы прошлого года

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу сохранить темпы экономического развития в стране и регионах не хуже прошлого года. Об этом он заявил на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что ранее ознакомился с обстановкой в восточных регионах страны и накануне встречался с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко. Этот разговор в том числе помог выявить ряд недостатков накануне уборочной кампании. "Это характерные недостатки для Беларуси в целом. Думаю, и для Гродненщины в этой ситуации. Мы подвергли серьезному анализу вообще экономическую ситуацию в области", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается Гродненской области, то Президент констатировал, что за полугодие, если говорить о традиционных показателях, ситуация оставляет желать лучшего. "И по валовому региональному продукту, и по другим показателям. Конечно, вы можете сказать, что база прошлого года все-таки была выше, чем в Могилевской области, и прибавлять Гродненской области сложнее. Но поставлена задача, и ее надо выполнять. Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года", - заявил белорусский лидер.