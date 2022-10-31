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Лукашенко об ипэшниках, торгующих товарами легпрома: Настало время работать прозрачно
Индивидуальным предпринимателям, торгующим товарами легпрома, настало время работать прозрачно. Об этом шла речь во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко премьер-министра Романа Головченко,передает БелТА.
Президент в этом плане напомнил, что в свое время давал поручение, в том числе Николаю Снопкову, выработать подходы по организации работы этой категории. "Мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар, и у которых нет даже накладных на этот товар. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные", - сказал Александр Лукашенко.
Он рекомендовал первому вице-премьеру вернуться к этим поручениям. "И не дай бог, они не выполнены! Поэтому не надо ни от кого отпихиваться. Не надо и их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно. И настало время работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар порой непонятно какой, по дешевке его тут втюхивают нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает. Об этом Лугина (руководитель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. - Прим. БелТА) недавно говорила", - заявил глава государства.
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