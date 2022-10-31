Лукашенко об ипэшниках, торгующих товарами легпрома: Настало время работать прозрачно

Президент в этом плане напомнил, что в свое время давал поручение, в том числе Николаю Снопкову, выработать подходы по организации работы этой категории. "Мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар, и у которых нет даже накладных на этот товар. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные", - сказал Александр Лукашенко.