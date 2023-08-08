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Мы будем обеспечены всем необходимым - Лукашенко об урожае 2023 года
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Инновационные подходы и передовые практики будут представлены на международной конференции Суда ЕАЭС
Когда в Витебске появится целый квартал электродомов
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
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