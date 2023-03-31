Лукашенко обозначил приоритетную задачу евразийской интеграции

Создание полноценного экономического союза на евразийском пространстве без изъятий и ограничений остается приоритетной задачей, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.



"В свое время запуск ЕврАзЭС ознаменовал новый качественный этап евразийской интеграции. Сегодня приоритетной задачей остается создание полноценного экономического союза без изъятий и ограничений", - сказал Президент.

По его словам, достижение такого статуса будет реализовано в том числе через сотрудничество с иными дружественными межгосударственными объединениями, организациями, а также за счет формирования эффективных зон свободной торговли с третьими странами.

В целях экономической консолидации Евразии Президент Беларуси считает важным интенсифицировать сотрудничество региональных интеграций ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также выйти на более плотное взаимодействие с ШОС и БРИКС.