Лукашенко обозначил следующий шаг для БНБК

В Белорусской национальной биотехнологической корпорации займутся созданием производства полного комплекса витаминов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот БНБК в Пуховичском районе, сообщает БелТА.

"Это еще не завершение данного проекта. Я поставил задачу разработать программу для следующего шага - производства полного комплекса витаминов. Всего 4 страны в мире владеют такими технологиями. И Беларусь будет одной из них. Поэтому создание БНБК сопоставимо со строительством атомной станции, космическими программами (вы знаете, мы запускаем свои спутники в космос, готовим еще один) и созданием высокопроизводительного айтишного парка", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что реализация таких проектов технологически поднимет страну на новый уровень. "Атомная станция, БНБК и прочее - это паровоз, который подтянет за собой вагоны. Это совершенно другие люди. Это великое дело. Это совершенно другие технологии. И общество другое будет. Это все для ваших детей", - подчеркнул глава государства.