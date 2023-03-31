Лукашенко обозначил, за счет чего Беларусь планирует обеспечить рост ВВП в 2023 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил, за счет чего Беларусь планирует обеспечить рост ВВП в 2023 году.

"В этом году задача - обеспечить рост валового внутреннего продукта около 4 %, как это предписано пятилетней программой. Как этого достичь? Знаем", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства в первую очередь подчеркнул, что сегодня время инициатив и активных действий. "Только нестандартно мыслящие руководители, энтузиасты способны двигать отрасли и сферы вперед. Нужны люди смелые, которые не боятся брать на себя ответственность, не боятся выходить за границы инструкций, если того требует производственная необходимость", - подчеркнул он.

Второй важный фактор - наука. "Место науки в развитии страны (об этом недавно сказал) должно быть более заметным, мягко говоря. Роль науки надо поднять на порядок, и ученых в том числе. Не ученых надо подстегивать, а они должны двигать отрасли в новые технологические уклады в условиях острой конкуренции", - сделал акцент белорусский лидер.

В-третьих, важнейшие задачи - импортозамещение и повышение доли инновационного производства. "Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит, ограничивающих свободу цивилизованного бизнеса. Это вопрос национальной безопасности. Здесь широкое поле для реализации самых смелых замыслов белорусских ученых", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В-четвертых, по мнению белорусского лидера, гораздо больше внимания следует уделять выполнению экономических программ Союзного государства. "Они ориентированы на поддержку единой системы приоритетов развития научно-технического пространства наших стран. Сегодня успешно работаем в области космических технологий, медицины, биотехнологий, машиностроения, лазерной техники, микроэлектроники, агропромышленных технологий. Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства", - призвал он.

Пятым фактором глава государства назвал цифровизацию. "Создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловным приоритетом для всех организаций, занимающихся соответствующими разработками", - подчеркнул он.