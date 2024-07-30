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Лукашенко обсудил с Сечиным перспективы сотрудничества Беларуси с компанией "Роснефть"

Лукашенко обсудил с Сечиным перспективы сотрудничества Беларуси с компанией "Роснефть"

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным, пишет БЕЛТА.

В ходе разговора обсуждены перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией.

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