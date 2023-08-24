Лукашенко обсудил ситуацию в лесном хозяйстве: акценты на экспорте, переработке и доступности древесины для белорусов

Сегодня во Дворце Независимости подробно обсудили ситуацию в лесном хозяйстве Беларуси. Главный вопрос: как эффективнее использовать одно из важнейших богатств страны - лесные ресурсы. Акценты от Президента на эту тему всегда звучали предельно четко и ясно. Во-первых, начиная с базового - требований к порядку. Во-вторых, продавать не сырье (в Беларуси введен запрет на продажу кругляка), а предлагать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В свое время огромное внимание на уровне главы государства было уделено деревообработке и ее модернизации. Это и стало впоследствии той самой подушкой безопасности в санкционный период. Кроме того мы переориентировали поставки, увеличили объемы и, соответственно, еще больше заработали. На данный момент полностью закрыты потребности деревообрабатывающих предприятий. И пеллетные заводы, которые раньше ориентировались на европейский рынок, конечно, без работы не останутся. Плюс для внутреннего рынка станет еще доступнее экологичное топливо. Какие предложения есть для повышения эффективности работы отрасли и что предпринято, чтобы древесина стала доступней для населения? Расскажет Илона Красутская.





Леса Беларуси: мы в первой десятке лесных государств Европы

Лес - наше богатство. И от того, как мы распорядимся этим наследием, зависит не только наша экология, но и будущее отечественной отрасли. По ряду показателей - таких, как лесистость, площадь и запас растущей древесины на одного жителя - мы входим в первую десятку лесных государств Европы.

Ситуация в отрасли часто обсуждается на уровне главы государства. Лес - это не только достояние Беларуси, но и значительная статья доходов. Так что дело принципа, чтобы в этой сфере был порядок!

Президент: Нам нужен хозяин в лесу, который наведет там порядок





При назначении Александра Антоновича (Кулика - Прим. ред.) на должность министра мы договаривались, что спустя год примерно встретимся и обсудим ситуацию в лесном хозяйстве. Просто хочу напомнить слова, сказанные мною при назначении, что нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет порядок, и там не будет не точто какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства. Это лес, это наше достояние, данное нам богом, и мы не просто сохранить должны его, но как рачительные хозяевак нему относиться:вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране. Александр Лукашенко

Президент указал на то, что в свое время было много вопросов к бывшим министрам лесного хозяйства, а также к другим руководителям отрасли. Глава государства отметил: "Поэтому, Александр Антонович, из всех кандидатур, я Вам говорил, я выбрал Вашу кандидатурукак человека абсолютно земного, хорошо знающего лес и относящегося к этому не как хозяин, а как любящий природу человек".



Беларусь достигла исторического максимума в экспорте пиломатериала

До санкций Беларусь ежемесячно экспортировала 60 тысяч кубов пиломатериала. После выхода на другие рынки этот показатель стал только выше. 77 тысяч - это наш исторический максимум на экспорт. Но это не единственный приоритет. Впереди большая работа, чтобы получить разнообразную продукцию с высокой добавленной стоимостью и обеспечить древесиной собственное население.

Александр Лукашенко:

Прошел год, что изменилось за это время? Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков. У нас много в лесу сырья: низкосортного, как вы говорите, древесных отходов и так далее, и тому подобное. Как убираем из леса все это, перерабатываем, что мы имеем от этой работы? Александр Лукашенко

Президент также поинтересовался, как выполняются поручения по обеспечению населения доступными лесоматериалами: "Ставилась задача помочь населению. Определиться по ценам с пилопродукцией, удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности. Какова здесь система? Больше вопрос к правительству, ну и к Вам в том числекак к члену правительства".

Поставил глава государства и ряд других вопросов: "Ну и, естественно, уход, воспроизводство лесов, селекционные посевы. Как работа идет с посадочным материалом? Какие здесь проблемы есть? Я помню, несколько лет назад я бывал в ваших питомниках, тогда мы договаривались о выделении вам дополнительно земельных площадей для возделывания посадочного материала. Реализовано ли это? Порядок в лесу - самое главное".





Как доложил министрлесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, в условиях санкций Минлесхоз перестроилсвою работу. Если до санкций на экспорт ежемесячно поставлялось 60 тыс. кубометров пиломатериала, то сейчас (после логичного падения) поставки даже выросли и достигли 77 тыс. кубометров. "Это исторический максимум поставки пиломатериалов на экспорт, - заявил министр. - До санкций основным рынком сбыта белорусской пилопродукции были страны Евросоюза: туда поставлялось 56%, теперь поставки в ЕС прекратились. Сейчас главные потребители - Китай (52%, было -37%), Азербайджан (24%, было - 4%) и Россия (6%)".



В этом году в Кировском районе заработал новый цех по переработке низкосортной древесины. Раньшеразве что только щепу для котельных из нее делали. Теперь углубленная переработка, объем производства вырос вдвое и в итоге - экспортный продукт для азиатского рынка.

Ввод новой линии позволил нам создать 12 рабочих мест. Работают исключительно жители Кировского района. На экспорт порядка 75% идет, 25 % - на внутренний рынок. Андрей Цвирко, директор Государственного лесохозяйственного учреждения "Бобруйский лесхоз"





Пеллетные заводы Беларуси: производство экологичного топлива

Это решение было принято Президентом еще задолго до всей санкционной истории. Чтобы не быть заложниками ситуации на внешних рынках, в стране построили и пеллетные заводы. Начали заниматься этим вопросом еще в 2019-м, глава государства курировал лично.



До санкций Евросоюз был основным потребителем. Спрос был запредельный. Загрузка предприятий позволила полностью перерабатывать низкокачественную древесину. Доходы буквально получают из отходов. Ведь топливные гранулы - это прессованные опилки и щепа. И никаких лишних добавок. А значит, и затрат.



"Люди мерзнут, но политика у них превыше экономики. У нас все есть возможности. И простые фирмы (в ЕС. - Прим. ред.) ищут выход назад. Но этот барьер, который поставили политики и для них, и для нас, преодолеть тяжело", - заявил Александр Кулик.

Тем не менее, Беларусь ищет новые рынки сбыта для этой продукции. "Не хотел бы раньше времени это рекламировать. Уже есть у нас наработки. Определенный объем пойдет", - сказал министр.



Как указ Президента сделал доступным строительство жилья

Сегодня белорусы могут по более доступным ценам приобрести древесину для строительства, реконструкции, ремонта жилых домов или хозпостроек. Такую возможность предоставил недавний 294-й президентский указ. За первое полугодие этот шанс не упустили 2,5 тыс. человек. Минлесхоз предлагает сразу деревянные домокомплекты.





При предоставлении определенного перечня документов мы элементарно выделяем 70 куб. м хвойного леса для строительства. Кроме того, люди, которые имеют частное жилье, имеют возможность взять ежегодно до 10 куб. м круглого леса для текущего ремонта. Это цена, которая не привязана к котировкам, всю древесину мы продаем через биржевые торги. Для населения это себестоимость и плюс до 5 процентов рентабельности. Кроме того появились брендированные торговые площадки. Широкий ассортимент, доступные цены. Причем, продукция не только собственная, но и других белорусских производителей.



Вообще поручение Президента на этот счет очень конкретное: все бонусы должны достаться обычным людям. Важно исключить лазейки для очень предприимчивых. Соответствующие ведомства проконтролируют.



"Поддержана идея создания торговых площадок под брендом "Лесной домик". Президент детально посмотрел слайды и поддержал эту идею. И дал поручение развивать, чтобы мы шли к населению", - сказал министр лесного хозяйства. Владимир Креч, замминистра лесного хозяйства Беларуси



Ивацевичский комплекс по выращиванию сеянцев - один из лучших в стране

Идет серьезная работа по лесовосстановлению. Ивацевичский комплекс по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой - один из лучших в стране. Расположен он на базе местного лесхоза и стопроцентно обеспечивает Брестскую область будущими деревьями. Здесь выращивают все 9 видов лесообразующих пород, а также декоративные растения.



