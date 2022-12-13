Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ № 422, в соответствии с которым одобрен проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.