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Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров
Глава государства Александр Лукашенко подписал указ № 422, в соответствии с которым одобрен проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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