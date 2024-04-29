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Лукашенко одобрил проект соглашения с Египтом о системе содействия взаимной торговле

Лукашенко одобрил проект соглашения с Египтом о системе содействия взаимной торговле

Глава государства Александр Лукашенко одобрил проект Соглашения между Правительством Беларуси и Правительством Египта о системе содействия взаимной торговле в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий Указ № 176 Президент подписал 29 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Государственный таможенный комитет уполномочен на проведение переговоров, а Министерство антимонопольного регулирования и торговли - на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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