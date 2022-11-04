Лукашенко официально запустил производство БНБК

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе, пишет БелТА.



До настоящего момента БНБК работала в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Заводы показали хороший результат, в том числе и финансовый.



В преддверии 7 Ноября на предприятии состоялась торжественная церемония запуска производства. Символическую кнопку пуска вместе с главой государства нажали первый вице-премьер Николай Снопков, помощник Президента Александр Косинец, посол Китая в Беларуси Се Сяоюн и генеральный директор БНБК Даниил Урицкий.



На церемонию были приглашены трудовые коллективы и строители биотехнологической корпорации.