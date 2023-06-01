Лукашенко оценил объем торговли с Липецкой областью: Неплохая цифра, но полмиллиарда лучше

Объем взаимной торговли с Липецкой областью России на уровне $330 млн является неплохим показателем, но полмиллиарда было бы лучше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Липецкой области России Игорем Артамоновым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства тепло приветствовал делегацию российского региона, отметив, что Игорь Артамонов хорошо знает Беларусь и сторонами уже создан задел для дальнейшего расширения сотрудничества. Это, по словам Президента, подтверждают активные контакты с Липецкой областью за последние два года и данные экономической статистики.

Двусторонний товарооборот за прошлый год сложился в размере $330 млн. "Цифра неплохая, но, как мы говорим, полмиллиарда лучше. Поэтому цель у нас - стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом в $500 млн. Я думаю, эту планку мы достигнем в течение ближайшего времени, - убежден белорусский лидер. - Резервов достаточно. Тем более мы уже начинаем, если можно так сказать, пожинать плоды, не побоюсь такого слова, судьбоносных решений в рамках нашего союза Беларуси и России". В этой сфере, как напомнил Александр Лукашенко, было принято много решений на уровне глав государств.

"Принимая судьбоносные решения, мы оказывали поддержку нашим правительствам и министрам в развитии кооперации, прежде всего промышленной кооперации", - сказал белорусский лидер.

Президент обратил внимание на то, как серьезно продвинулась Россия в сельском хозяйстве. Причем произошло это не без участия Беларуси. А сейчас в повестке взаимного сотрудничества - высокотехнологичные отрасли, прежде всего микроэлектроника.

"Западники ушли (слава богу, что ушли). Мы будем развивать свое. Вы знаете, что наша бывшая страна, в которой мы все жили - Советский Союз, - в принципе, обходилась независимо от Запада. Просто ума не хватило сохранить страну. Но мы могли тогда, сможем и сейчас", - убежден Александр Лукашенко.

"Ключевыми направлениями нашей экономики являются технологический суверенитет и производственная кооперация. Сегодня надо кооперироваться, что мы и делаем с россиянами", - продолжил Президент.

Сейчас к кооперации начинают подтягиваться и другие страны, бывшие ранее в Советском Союзе. "Мы вырабатываем и находим направления сотрудничества. И не только разрабатываем конкретные программы, но реализуем конкретные контракты по созданию тех или иных производств. То есть кооперация развивается, позитивный опыт у нас огромный. У нас хороший базис для дальнейшего экономического развития", - подчеркнул глава государства.

Что касается взаимодействия с Липецкой областью, то есть серьезные наработки по кооперации. "Убежден, мощной отправной точкой может стать наше присутствие на Липецком тракторном заводе, где мы хотим создать совместное производство техники "Амкодор". Этот бренд известен в России, очень востребован", - сказал белорусский лидер.

"Уход западных компаний освобождает нам с вами место для расширения сотрудничества и нашей (совместной. - прим. БЕЛТА) работы", - заметил Президент.

На встрече упоминалось о реализации в Липецкой области начатой несколько лет назад программы развития городского электротранспорта. "Эта проблема рано или поздно встанет перед любым городом Беларуси, России. Потому что города становятся насыщенными, населенными. Поэтому экологически чистая техника нужна будет все в больших объемах. Мы готовы поставлять вам полную линейку пассажирской и сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования. Это относится и к дорожной технике", - заверил глава государства.

В сельском хозяйстве Президент предложил развивать сотрудничество в переработке продукции АПК. Перспективным он также считает сотрудничество в модернизации зерносушильного хозяйства. "Мы работаем на российском строительном рынке, - продолжил Александр Лукашенко. - Готовы любой объект, если нужно, вам построить, в чем вы можете убедиться лично, посетив "Минск-Арену".

Речь шла также о подготовке к проведению Дней Республики Беларусь в Липецке, которые намечены на осень этого года. "Представим все самое лучшее, чтобы наши братья видели, как развивается Беларусь, и видели результаты нашей совместной работы", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что все достигнутые во время визита договоренности будут обязательно выполнены белорусской стороной: "Можете быть на 100 % уверены, что мы это выполним, реализуем. Мы люди обязательные, тем более это же не благотворительность. Это наша жизнь, наша экономика. Если она работает, значит, и страна будет развиваться. Поэтому я готов обсудить с вами любые вопросы, которые вы поставите передо мной, и принять решение".

Товарооборот Беларуси с Липецкой областью России стабильно нарастает с 2020 года. В 2021-м он составил $315 млн, в 2022-м достиг почти $334 млн. При этом белорусский экспорт вырос с $70 млн в 2021-м до более чем $91 млн в прошлом году, или на 31 %. Из нашей страны в российский регион поставлялись в основном холодильники, морозильники и холодильное оборудование, смешанные минеральные удобрения, стиральные машины, продукты из мяса, прутки из нелегированной стали. Основу импорта составили металлургическая продукция (различные виды проката стали), семена рапса, минеральные смолы.