Лукашенко оценил работу белорусской экономики: Пока слабый задел для выполнения заданий даже за полугодие

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня на совещании с руководством Совета Министров оценил показатели в экономике за 5 месяцев этого года, пишет БЕЛТА.

Помимо плановых вопросов - по законопроекту об инвестиционной деятельности и указу об арендном жилье для медработников - в повестке совещания доклад премьер-министра об основных итогах работы экономики за 5 месяцев текущего года, а также отчеты каждого вице-премьера о выполнении поручений главы государства.

"Статистика публикует результаты: валовой внутренний продукт составил 100,9%. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал, прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие", - сказал Александр Лукашенко.



Президент спросил премьер-министра, по всем ли показателям вышли на положительную динамику, удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности (логистические и транзакционные издержки, поиск новых партнеров и рынков). Он также поинтересовался, как выполняются целевые задания.

