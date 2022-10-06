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Лукашенко ожидает от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию роста цен
Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию роста цен. Об этом глава государства заявил на совещании с экономическим блоком правительства, пишет БелТА.
Предметом разговора главы государства с правительством и Нацбанком стала ценовая ситуация в стране. На макроэкономическом уровне это называется инфляцией, а на микроэкономическом это ощущают люди, видя рост цен в магазинах. Было отмечено, что за 8 месяцев этого года инфляция составила 13,8%, а в целом за год правительство планирует иметь 19%.
"На такие высокие значения инфляции Совет Министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен, - подчеркнул белорусский лидер. - Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий". По его словам, реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года, примерно на 3%.
"Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации - как объективных, так и субъективных, и принять окончательное решение. Ожидаю от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста", - заявил Александр Лукашенко.
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