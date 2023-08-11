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Лукашенко ознакомится с перспективами развития авиационной отрасли Беларуси

Лукашенко ознакомится с перспективами развития авиационной отрасли Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа ознакомится с перспективами развития авиационной отрасли Беларуси, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства посетит Национальный аэропорт Минск, где ему доложат о работе авиационной отрасли в текущих условиях, а также о деятельности и перспективах развития аэропорта.

В программе выездного мероприятия также посещение ОАО "Минский завод гражданской авиации №407". Президент ознакомится с техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, работой предприятия.

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