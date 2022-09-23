Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о небывалом урожае и заверил, что страна не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Соответствующие заявления прозвучали во время общения с журналистами, сообщает БелТА.

"Никакой угрозы не будет, если Александр Генрихович (губернатор Минской области Александр Турчин. - Корр. БелТА) выполнит то, что я от них требую", - отметил Президент, апеллируя к присутствовавшему на встрече руководителю области по вопросу выполнения в регионах поручений в сфере АПК и непосредственно организации уборочной кампании.

"Небывалый урожай. Никогда такого не было. Пошевелились - и есть результат. И мы получили хороший урожай", - сказал белорусский лидер. Но по отдельным культурам еще активно ведется или завершается уборка.

Как докладывают Александру Лукашенко, общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 млн т. Но глава государства ориентирует, чтобы в этом плане не гнались за какими-то цифрами и показухой. Возможно, более оптимально будет заготовить кукурузу не на зерно, а на силос, обеспечив животноводство дополнительным объемом кормов.

С точки зрения питания в Беларуси все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб. В целом же Александр Лукашенко посоветовал в основном употреблять в пищу обычную еду, продукты, которые растут на родной земле.

"Чизбургер или гамбургер... Ни разу (не пробовал. - Прим. БелТА). И у меня дома. И младший, и старшие (сыновья. - Прим. БелТА). Они к этому не приучены", - поделился собственным примером Александр Лукашенко.

"Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас - готовы поделиться. В этом году больше $8 млрд можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать", - резюмировал Президент.

Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.



