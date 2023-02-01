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Лукашенко поблагодарил Запад за санкции
Сотрудничество, открывающее большие перспективы! Беларусь и Зимбабве укрепляют двусторонние связи. Государственный визит Александра Лукашенко в эту страну задает новый темп бизнес-участию белорусов в Африке. Сегодня заключительный день визита. Накануне прошли основные переговоры лидеров.
Главы государств общались и тет-а-тет, и в расширенном составе с участием делегаций наших стран. Александр Лукашенко заверил: Беларусь всегда готова подставить плечо и договариваться на пользу наших народов. Как итог, подписан внушительный пакет документов, будет создана совместная постоянная комиссия по сотрудничеству. Беларусь предлагает Зимбабве и товары, и промышленную кооперацию. А главное - диалог на равных. (В продолжающуюся эпоху санкций в регионе это ценят). Мощное экономическое давление - это то, что объединяет Минск и Хараре. Но белорусский лидер уверен, что санкции можно использовать себе во благо. Ситуация в агропроме тому пример. Беларусь поставляет в Африку свою технику, замещая западные образцы машин. Для Зимбабве - это весомое подспорье в решении продовольственных задач.
Сельское хозяйство и техника, которая выстроена здесь, около 1 тыс. тракторов, - это был первый пробный шаг. Прежде всего хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие. Вы должны помнить - нас разделяют немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам, мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные проблемы и задачи.
Страны заключили новые контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что Беларусь поставит в африканскую страну свыше 3 тыся. тракторов и около 60 комбайнов в течение полутора лет.
Сегодня общение президентов проходит в неформальной обстановке. Вместе главы государств посетили легендарный водопад "Виктория". Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки, входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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