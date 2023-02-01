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Лукашенко поблагодарил Запад за санкции

Сотрудничество, открывающее большие перспективы! Беларусь и Зимбабве укрепляют двусторонние связи. Государственный визит Александра Лукашенко в эту страну задает новый темп бизнес-участию белорусов в Африке. Сегодня заключительный день визита. Накануне прошли основные переговоры лидеров.

Главы государств общались и тет-а-тет, и в расширенном составе с участием делегаций наших стран. Александр Лукашенко заверил: Беларусь всегда готова подставить плечо и договариваться на пользу наших народов. Как итог, подписан внушительный пакет документов, будет создана совместная постоянная комиссия по сотрудничеству. Беларусь предлагает Зимбабве и товары, и промышленную кооперацию. А главное - диалог на равных. (В продолжающуюся эпоху санкций в регионе это ценят). Мощное экономическое давление - это то, что объединяет Минск и Хараре. Но белорусский лидер уверен, что санкции можно использовать себе во благо. Ситуация в агропроме тому пример. Беларусь поставляет в Африку свою технику, замещая западные образцы машин. Для Зимбабве - это весомое подспорье в решении продовольственных задач.

Сельское хозяйство и техника, которая выстроена здесь, около 1 тыс. тракторов, - это был первый пробный шаг. Прежде всего хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие. Вы должны помнить - нас разделяют немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам, мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные проблемы и задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Страны заключили новые контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что Беларусь поставит в африканскую страну свыше 3 тыся. тракторов и около 60 комбайнов в течение полутора лет.

Сегодня общение президентов проходит в неформальной обстановке. Вместе главы государств посетили легендарный водопад "Виктория". Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки, входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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