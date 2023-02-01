Лукашенко поблагодарил Запад за санкции

Сельское хозяйство и техника, которая выстроена здесь, около 1 тыс. тракторов, - это был первый пробный шаг. Прежде всего хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие. Вы должны помнить - нас разделяют немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам, мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные проблемы и задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

