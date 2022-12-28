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Лукашенко подписал указ о страховании урожая на 2023 год
Александр Лукашенко подписал Указ № 443 "Остраховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы", которым утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой на 2023 год,сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Указом также утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев на 2023 год при гибели сельскохозяйственных культур; процент возмещения ущерба при гибели (падеже), экстренном убое (уничтожении) скота и птицы на 2023 год.
Документ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции.
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