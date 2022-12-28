ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Лукашенко подписал указ о страховании урожая на 2023 год

Лукашенко подписал указ о страховании урожая на 2023 год

Александр Лукашенко подписал Указ № 443 "Остраховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы", которым утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой на 2023 год,сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом также утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев на 2023 год при гибели сельскохозяйственных культур; процент возмещения ущерба при гибели (падеже), экстренном убое (уничтожении) скота и птицы на 2023 год.

Документ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все