Лукашенко подписал указ об увеличении лимита сверхурочной работы в промышленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта подписал Указ № 105 "О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях максимального задействования трудовых ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями, для оперативного решения важнейших стратегических задач в производстве.

Указом предусматривается возможность по согласованию с профсоюзом и с согласия работников увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные дни, если имеется обоснованная производственная и экономическая необходимость.