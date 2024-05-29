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Лукашенко показали новые отечественные топоры, а он поставил перед промышленниками жесткую задачу
Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время его рабочей поездки в Оршу представили топоры белорусского производства. Ранее глава государства поручал освоить выпуск подобной отечественной продукции, чтобы изделия были не хуже зарубежных аналогов, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко внимательно осмотрел топоры и пообещал опробовать их в деле. Одновременно он поставил жесткую задачу перед промышленниками - уже в течение года освоить производство подобных товаров, необходимых для работы с древесиной.
"Это позор, что мы больше половины (от территории страны. - Прим. БЕЛТА) имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он (курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик. - Прим. БЕЛТА) все для леса должен делать здесь. Если не могут что-то для бензопилы (произвести. - Прим. БЕЛТА) - на первых этапах закупим. Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать", - поручил глава государства.
Александр Лукашенко поручил взять этот вопрос на контроль КГК, ведь подобной продукции закупается ежегодно на миллионы долларов.
Фото: БЕЛТА
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