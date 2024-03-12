Лукашенко: Полезные ископаемые - национальное достояние

Эффективность, импортозамещение и экспорт - три драйвера роста, которые позволят стране развиваться дальше, названы сегодня на большом совещании у Президента.

Совещание о состоянии и развитии минерально-сырьевой базы

В центре внимания - развитие минерально-сырьевой базы. Иными словами, добыча и использование наших полезных ископаемых. На большом совещании широкий состав участников - правительство, ученые, губернаторы, руководители Белоруснефти и Беларуськалия. Президент с первых минут задает тон - предстоит серьезный разговор, острых вопросов будет поставлено немало.

Президент требует наладить единый контроль за разработкой месторождений

Первое, на что обратил внимание Президент, это уровень добычи нефти в Беларуси во времена СССР - около 8 млн т в год, а по некоторым данным - порядка 9 млн т. Присутствовавшие на совещании специалисты подтвердили эту информацию. В связи с этим глава государства задал резонный вопрос, почему к настоящему времени уровень добычи значительно снизился и какие есть возможности, чтобы его нарастить.

"Бывало, в советские времена мы добывали около 8 млн т нефти. Не зря называю цифру. Наши природные и геологические условия в Беларуси все знают. 8 млн т добывали нефти, сегодня добываем 2 млн т примерно. В чем дело? Мне объясняют: выкачали все. Я в это не верю", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что все полезные ископаемые являются национальным достоянием страны, стратегическим запасом, принадлежащим народу, и только народу. Речь и про калий, и про нефть, и про пресную воду (бесценный ресурс на планете в последнее время), и многое другое.

"Тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений, эффективности и рационального использования, а также внедрения самых передовых технологий добычи, переработки и, особенно в наших условиях, поиска новых полезных ископаемых", - подчеркнул Президент.

Президент отметил особое значение собственных минерально-сырьевых ресурсов, поскольку они являются залогом суверенитета и стабильного развития экономики. Тем более актуально это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление.

"Пришло время сверить часы. И найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало", - заявил глава государства.





В стране достаточно изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. Сейчас нужно наращивать геологоразведочные работы - поручение Президента. Так, к примеру, отлично отлажена схема "от разведки месторождений до производства" у Беларуськалия. Необходимо усилиться и по другим направлениям, убежден Александр Лукашенко, в первую очередь на углеводородах. Промышленные запасы нефти в Беларуси за 8 лет приросли на 14 млн тонн. При этом объемы добычи оставляют желать лучшего. Президент ориентирует на комплексный подход в данном направлении. Кроме этого, белорусский лидер требует наладить единый контроль за разработкой месторождений, в том числе и других полезных ископаемых. Президент констатирует, в стране производственные мощности по добыче используются менее половины, что экономически неэффективно. Нужно смотреть на перспективу, искать и находить ресурсы, но не бездумно. Экономика - во главе угла.

Президент: Для вас санкций нет. Ищите другие рынки

"Практически по каждой позиции должно быть 100 %, если мы мощности создали. Работаем наполовину! - критично заметил Президент. - При этом, несмотря на наличие достаточной сырьевой базы в стране, за прошедший год импортировали гальки, гравия, щебня почти 300 тыс. т, того, что у нас есть. Потрачено более 18 млн долларов. Песков природных закуплено 50 тыс. т почти на 5 млн. долларов Огромные цифры".

"Цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы вместо того чтобы шевелиться и взять то, что буквально лежит под ногами, безропотно платим", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"И в результате что мы имеем? Неполная загрузка производств и снижение объемов выпускаемой продукции, что заведомо тащит вниз другие показатели", - констатировал Президент.

"Все говорят: "Санкции". Для вас санкций нет. Ищите другие рынки", - поставил задачу глава государства.

"Наша общая цель - не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт", - сказал Президент.

Отдельное внимание глава государства обратил на недопустимость необоснованного посредничества и ввоза в страну той продукции, которая уже производится в Беларуси. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на усилении качества работы: "Давайте договоримся, что в Год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие вмешательства моего, - говорите. Решения будут приняты незамедлительно".

"В экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от ее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное. Поэтому еще раз повторяю: идите и ищите то, что нужно стране", - ориентировал Александр Лукашенко.

Необходимо усилиться по многим направлениям, убежден Александр Лукашенко. В первую очередь на углеводородах. Промышленные запасы нефти в Беларуси за 8 лет приросли на 14 млн т. При этом объемы добычи оставляют желать лучшего.

В современных условиях, рассказал журналистам гендиректор компании "Белоруснефть" - будущее за горизонтальными скважинами. Такая технология в два раза дороже вертикальной. В стране есть все компетенции для данных видов работ, а компания располагает необходимой научной и практической базой.

Главный итог прошедшего совещания - это продолжение наращивания геологоразведочных работ на углеводороды на территории Беларуси. Основной аспект был уделен бурению новых скважин, поставлена задача наращивать объемы буровых работ как дальнейшая ступень для роста добычи нефти в стране. Александр Ляхов, гендиректор ПО "Белоруснефть"

Импорт полезных ископаемых в страну снижается каждый год. Это говорит о том, что и технологии обогащения наших полезных ископаемых совершенствуются, и ответственность недропользователей возрастает. Если в 2017 году мы завозили в страну около 6,9 млн т полезных ископаемых, то в 2023-м - только 1 млн 150 тыс. т. Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси