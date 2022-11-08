Лукашенко положительно оценил перевыполнение поручения по ценам

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от правительства большей смелости и положительно оценил перевыполнение поручения по ценам. Об этом глава государства заявил на совещании, где в том числе обсуждалась корректировка закона "О Совете Министров Республики Беларусь", пишет БелТА.

"За прошедшие годы наше правительство приобрело колоссальный опыт преодоления кризисных ситуаций. В пандемию, управление экономикой в этих условиях. Я без ложной скромности скажу: наши члены правительства, министры могут работать в любом правительстве в любой стране. И они будут лидерами в этом плане. Потому что, как в народе говорят, они уже шишки набили настолько, что могут управлять любыми процессами. Это колоссальный опыт", - отметил глава государства.

Тем не менее, Александр Лукашенко требует еще большей инициативности и самостоятельности Совета Министров. "Даже порой смелости в принятии решений", - сказал он.

Глава государства в этой связи вновь поднял тему ценообразования, о чем говорил и накануне с журналистами. "Я подчеркнул, несколько, экспромтом. Чтобы меня правильно поняли. Правительство - это редко бывает, когда оно может, выполняя поручение Президента, забежать намного вперед. Я на примере регулирования цен приводил пример, когда цены просто были откручены на 30-40 % назад, а может и больше, по некоторым группам товаров", - сказал Президент.

Александр Лукашенко привел пример компании "Керамин", которая, по его словам, примерно на 30 % по отдельным наименованиям керамической плитки снизила цены: "Люди встали в очередь. Нарасхват берут эту плитку. И я так подумал, как экономист: ну от объема, от оборота они получат еще большую прибыль. Ну стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены? Так это же не только "Керамин", какая-то плитка. Есть и другие товары. Это говорит о том, что правительство пошло дальше. Оно более справедливо рубануло в этом плане и некоторые вынуждены были цены открутить, как у нас в народе говорят, отступить назад".

"Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30 %. Но я всегда настаивал - 25-30 %. Вот давайте на 25-30 % так это затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть - совсем другая будет ситуация. Вот это будет справедливость", - сказал белорусский лидер.