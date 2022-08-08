Лукашенко пообещал присвоить Героя Беларуси за восстановление работы миорского завода

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал присвоить звания Героя Беларуси за восстановление Миорского металлопрокатного завода. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками завода, сообщает БелТА.

"Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.