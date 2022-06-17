Александр Лукашенко посетил Бобруйскагромаш и Белшину

Рабочий график Президента на этой неделе практически полностью посвящен импортозамещению и работе отечественных предприятий в условиях санкций. Нынешняя ситуация, конечно, держит в тонусе, в том числе и производственников. Но и задолго до всех событий в нашей стране делали ставку на максимальную локализацию производства. Сейчас тем более нужно рассчитывать на себя. Конечно, многие проекты наша страна реализует вместе с Россией. Но, как уже на этой неделе говорил наш Президент, стоит опираться не только на союзника, а идти даже туда, где нас не ждут.

17 июня Александр Лукашенко побывал с командировкой в Бобруйске. Посетил два предприятия: "Бобруйскагромаш" и "Белшину". Но разговор не ограничился лишь работой этих знаменитых брендов. Все было куда глобальнее. В Бобруйск также приехали руководители крупнейших промышленных предприятий страны, которые доложили Президенту о том, как выполняются программы по импортозамещению, что сейчас с экспортом, прохождением платежей, складскими запасами и производством новых компонентов и техники. Это был конкретный разговор о том, какая помощь нужна со стороны государства. Илона Красутская продолжит.



Совещание по импортозамещению теоретически могло состояться и во Дворце Независимости, но все-таки это было бы не так красноречиво. Все главы промышленных предприятий сегодня приехали в Бобруйск. И даже бывший руководитель Агромаша. Хотя время такое, что бывших в этом деле не бывает. Сюда привезли сотни отечественных аналогов той продукции, которую раньше покупали за рубежом.





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Вот, наглядно, на примере БелАЗа. Обод колеса для карьерного самосвала приобретали в Японии. Педаль ждали из Британии, клавишные переключатели - из Германии, а насос-дозатор - из Штатов. Теперь все это производим сами.

Конечно, было бы наивно полагать, что сегодня все ограничится только импортозамещением и санкционной риторикой. Любая президентская командировка - это комплексный взгляд на самые различные вопросы. А по пути сверху все проблемные моменты видны как на ладони. Губернатору Могилевской области Президент сразу высказал за бесхозяйственность. Факты в руки. Анатолию Исаченко глава государства передал папку, где все антипримеры задокументированы госконтролем. Дедлайн - до 1 января навести порядок. Отдельные поручения Президента коснулись развития производств и строительства жилья в регионах.

Не надо показушничать. Я все равно заранее посмотрю. Навести порядок до 1 января, чтобы был порядок идеальный. Надо - сноси, не надо - достраивай, делай какое-то производство. Рядом жилье. Все льготы с Минска. Мы же сокращаем в Минске строительство жилья, перенесите его в Гомельскую, Витебскую области. Пусть они там ставят какой-то завод по производству автобусов, к примеру, а рядом жилье. И на тех условиях, что в Минске. И тогда мы быстро решим вопрос переноса строительства жилья из Минска в регион. Главный вопрос - прекратить стягивать в Минск людей. Минск скоро задохнется. Те, кто там живет, будут выть, и те, кто приедет, не приживутся там. Надо растаскивать людей по всей стране, но не силой. Работу дали, жилье дали, поезжайте. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Поручения Президента по развитию производственной сферы и строительству жилья в регионах

После разговор о том, как выдерживают санкционное давление, что с платежами, берут ли продукцию. Безусловно, не у всех все идеально. Поэтому Президент ориентирует сильные предприятия помогать тем, кто пока послабее. Кстати, все это напоминает Витебск и его АПК-проект по интеграционным структурам. Принцип 1 в 1. Так что опыт есть. Президент так и сказал: если Минпром выдержит - выдержит и страна.

Российское направление закреплено за премьер-министром, Китай - за вице-премьером Снопковым, индийское, почему я посла принимал, за министром иностранных дел. Будем локализоваться там. Ну индусы это ж давние наши люди, Советский Союз давно с ними сотрудничал. Тогда Россия, Китай, Индия. Что нам еще надо. Поэтому хочу, чтобы директора не забывали, что в этом направлении нам надо очень серьезно поработать. Я понимаю, что сейчас будет и российский рынок для нас благо, и для них Беларусь благо, для России, потому что им надо все, что мы производим. Поэтому будем так вместе думать, как преодолевать эти завалы. Но без вас ничего не будет. Мы будем поддавливать вас неимоверно. Этот процесс импортозамещения для нас шанс. С одной стороны, шанс, а с другой стороны, тяжелая работа. Нам надо задействовать производство, которое сейчас не очень работает. Надо пристегнуть такие предприятия, их же много их, надо загрузить, чтобы они делали вам комплектующие. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Бобруйскагромаш использует менее 2 % импортных комплектующих

Раз всех сегодня принимает первым Бобруйскагромаш, тогда и в первую очередь расскажем, как у него дела. Предприятие использует менее 2 % импортных комплектующих. Программа по импортозамещению была выстроена заблаговременно, еще до всех санкций. Конечно, здесь не работают провидцы. Но факт есть факт. Президент чуть ли не во время каждой своей командировки на предприятия ориентировал - повышать локализацию. А то реально неудобно было за все эти цитаты: "вот она, наша суперновинка белорусская". А если разберешь начинку, не такая уж она и отечественная. Было непросто, но теперь, когда тем более такие обстоятельства, радует чувство, что не нужно зависеть от кого-то.





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На Белшине разработали 19-дюймовую шину для кроссоверов

А вот с Белшиной была недавно одна интересная история. Технологией производства типоразмеров ранее делились европейские партнеры. Но когда речь зашла о новой 19- дюймовой шине, отказали в оборудовании и наладке. Ничего. Конструкторы Белшины разработали сами.





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Данные шины предназначены для эксплуатации на автомобилях класса САБ. Предварительные испытания показали, что эксплуатационные характеристики, такие как надежность, долговечность, не уступают зарубежным аналогам. После проведения приемочных и сертификационных испытаний данная новинка будет выпускаться серийно. Андрей Якуш, заместитель главного инженера завода ЗМШ ОАО "Белшина"

Импортозамещение и работа предприятий в условиях санкций

К Белшине мы еще вернемся чуть позже. И здесь, и на Бобруйскагромаше звучали два частых вопроса от главы государства. Это "проблемы" и "какие импортные компоненты еще возможно заменить". Работа, которую в этом плане провели на МАЗе, конечно, впечатляет.

Мировой лидер по производству зерноуборочных комбайнов - наша гордость Гомсельмаш. Это такой привет злопыхателям. Нам не только будет чем, но и что убирать с полей.

Президенту сегодня показали новинку Белкоммунмаша - электрогрузовик. Выглядит очень эффектно.

На заводе массовых шин "Белшина" производство не останавливается даже ночью

А это уже завод массовых шин "Белшина". Километровые конвейерные линии, с которых ежегодно сходит до 4 млн шин всех типоразмеров, в том числе премиум-класса для легковых автомобилей. А еще грузовых МАЗов, КамАЗов. Линии загружены максимально, производство не останавливается даже ночью.

Это цельнометаллокордные шины, которые позволяют нам освоить новый рынок карьерной техники - бульдозеров, самосвалов. Этот проект позволяет нам расширить линейку шин, произвести импортозамещение тех шин, которые ранее не выпускались не только на территории Беларуси, но и постсоветского пространства. Позволяет нам увеличить мощности выпускаемой продукции, но самое главное - это войти в премиальный рынок. Эти шины входят в премиальный рынок и выпускают их соответственно ограниченное количество компаний в мире. Павел Луцкевич, директор завода крупногабаритных шин ОАО "Белшина"

В этом году на предприятии поставят на серийное производство 18 новых моделей шин. Правительство одобрило программу развития. Цифровизация, улучшение характеристик шин по акустическому комфорту, индексу скорости и нагрузки.

Импортозамещение и работа предприятий в условиях санкций

Разговор получился очень обстоятельный и мотивирующий для руководителей предприятий и их сотрудников. Да, есть проблемы, но не стоит забывать, что и есть ниши, где без нас тоже никуда. И чтобы ни кричали про санкции, наше все равно покупают. Поэтому работаем дальше.





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"Ситуация в мире непростая. Никого пугать не хочу. Конечно, самый главный вопрос для нас сейчас - импортозамещение", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, в этой сфере есть отдельные проблемы, но это заставило белорусов избавляться от импорта. "В эти трудные, сложные времена, когда жиманули Россию, а заодно и нас", - отметил он.

По его словам, в направлении импортозамещения уже немало сделано. И в дальнейшем будет наращиваться сотрудничество с дружественными для Беларуси странами, такими, как, например, Россия и Китай. Президент также упомянул о своей недавней встрече с послом Индии и сказал, что сотрудничество с этой страной должно выйти на новый уровень и достичь таких показателей, как в сотрудничестве Беларуси с Китаем.

"Нам надо выстоять, выдержать. Трудности, сложности. Каждый должен заниматься своим делом", - подчеркнул белорусский лидер.

"Шевелиться надо прежде всего бобруйчанам. Будете шевелиться - будем помогать, - сказал Президент.



Защищаем национальные интересы и поддерживаем свое. Потому что за этими руководителями тысячи судеб. И многолетняя история бренда. Возьми любое белорусское предприятие - это про династии. И тот, кто хоть раз побывал здесь в цеху, не усомнится в ценности этой очень трудной, но важной работы. Да, как и мы говорили, такое совещание можно было бы провести в кабинете, но для нашего Президента очень важно особенно сейчас поддержать людей. И определить, как будем работать дальше. А все, что зависит от государства, Александр Лукашенко пообещал своевременную поддержку.