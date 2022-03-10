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Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Министерства обороны, сообщает БелТА.

Глава государства рассказал, что накануне вечером состоялся его телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Российский коллега проинформировал о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.

"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии", - отметил Александр Лукашенко.

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