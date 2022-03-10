Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Министерства обороны, сообщает БелТА.



Глава государства рассказал, что накануне вечером состоялся его телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Российский коллега проинформировал о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.



"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии", - отметил Александр Лукашенко.