Лукашенко поручил ежегодно обеспечивать темп роста в промышленности на уровне 105-107 %

Говоря о развитии современной белорусской экономики в этом году, Александр Лукашенко сказал, что основополагающая роль принадлежит промышленному комплексу: "Здесь поднимать из руин ничего не надо. Средства на развитие есть. Надо больше - изыщем".

Кроме того, в реальном секторе сохранилась финансовая стабильность, а чистая прибыль и рентабельность предприятий выросла, добавил глава государства. "Сегодня это главные критерии оценки работы руководителя любого уровня. Конечно, предприятия разные. Есть тяжелые, сложные, мы об этом говорили на недавнем отчете правительства перед Президентом. Мы должны в этом году посмотреть на предприятия, которые хромали и хромают. Надо или их поддержать, или перепрофилировать. С ними нужно что-то делать. Пусть их немного, не так как было раньше, но этими предприятиями нужно заниматься. Ежегодно рост в промышленности необходимо держать на уровне успешного 2021 года - 105-107%. Отраслевые министры должны обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей белорусских предприятий и выйти в этом году на пиковые за последние 10 лет объемы", - констатировал Президент.