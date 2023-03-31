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Лукашенко поручил ежегодно обеспечивать темп роста в промышленности на уровне 105-107 %
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил ежегодно держать рост в промышленности на уровне успешного 2021 года - 105-107 %.
Говоря о развитии современной белорусской экономики в этом году, Александр Лукашенко сказал, что основополагающая роль принадлежит промышленному комплексу: "Здесь поднимать из руин ничего не надо. Средства на развитие есть. Надо больше - изыщем".
Кроме того, в реальном секторе сохранилась финансовая стабильность, а чистая прибыль и рентабельность предприятий выросла, добавил глава государства. "Сегодня это главные критерии оценки работы руководителя любого уровня. Конечно, предприятия разные. Есть тяжелые, сложные, мы об этом говорили на недавнем отчете правительства перед Президентом. Мы должны в этом году посмотреть на предприятия, которые хромали и хромают. Надо или их поддержать, или перепрофилировать. С ними нужно что-то делать. Пусть их немного, не так как было раньше, но этими предприятиями нужно заниматься. Ежегодно рост в промышленности необходимо держать на уровне успешного 2021 года - 105-107%. Отраслевые министры должны обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей белорусских предприятий и выйти в этом году на пиковые за последние 10 лет объемы", - констатировал Президент.
По его словам, в стране огромный потенциал, результативно функционируют уникальные производства мирового уровня. "МАЗ выпустил новые модели электробусов. БЕЛАЗ освоил производство и уже поставляет потребителям 30-тонный инновационный самосвал, работающий на сжиженном газе, а рядом и электромобиль, который запустили или запустят буквально на днях. Первый белорусский беспилотный трактор создали на нашем тракторном заводе. На БНБК начато производство аминокислот. Предприятия "АМКОДОРа" разработали более ста импортозамещающих изделий и узлов. И это далека не полный перечень. Такие прорывы должны быть в каждой отрасли", - резюмировал Александр Лукашенко.
(Дополнено в 13:20)
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