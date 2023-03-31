Лукашенко поручил выяснить, какие энергоемкие производства можно разместить около БелАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил выяснить, какие энергоемкие производства можно разместить около БелАЭС.

Надо посмотреть, сказал гоава государства, какие энергоемкие производства можно разместить около БелАЭС. "Мною поручение давалось. Но толковых предложений пока не вижу. У нас уже сегодня огромное количество избыточной электроэнергии, огромный ресурс, огромный запас. Так давайте этим воспользуемся", - призвал он.

"Да, благодаря БелАЭС мы замещаем потребление газа и имеем возможность активно развивать электроиндустрию. Ключевой составляющей здесь выступает электротранспорт. Но надо активнее расширять производство тяговых электродвигателей, компонентов для беспилотного транспорта. Да и пора бы нашим ученым представить линейку качественных, недорогих, конкурентоспособных аккумуляторных батарей. В ближайшее время посмотрим - мне обещано Академией наук, что они уже есть", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что граждане всерьез заинтересовались использованием электричества для отопления жилья. "Ведь это выгодно. Но решение сдерживается где-то неразвитостью электросетей, а где-то их высоким износом. Словом, мощности не можем дать людям. Надо серьезнее отнестись к этому", - подчеркнул белорусский лидер.