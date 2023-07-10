Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", пишет БЕЛТА.

Президенту доложат о текущей работе и перспективах развития предприятия, продемонстрируют образцы выпускаемой продукции. Речь также пойдет в целом о социально-экономическом развитии Могилевской области и города Могилева.

В прошлый раз глава государства побывал на этом предприятии 22 июля 2016 года во время рабочей поездки в Могилевскую область. Тогда он отметил, что такие предприятия, как "Могилевлифтмаш", необходимо активно развивать. "Главная моя забота, чтобы люди были заняты, но с одним только условием: если они хотят работать. Для желающих работать я готов делать все, чтобы они нашли свое рабочее место. И таких рабочих мест и условий для их создания сегодня предостаточно", - сказал глава государства.

В июле 2020 года Президент согласовал назначение нового генерального директора Могилевлифтмаша. Им стал Сергей Чертков, который до этого занимал пост заместителя гендиректора по коммерческим вопросам. Интересно, что Александр Лукшенко хорошо знал отца нынешнего гендиректора - Валерия Черткова, который в свое время возглавлял Могилевский завод транспортного машиностроения (Могилевтрансмаш) и был президентом Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей. "Достойный был человек. Настоящий белорус. Очень хотелось бы, чтобы и у вас получилась работа", - напутствовал Александр Лукашенко нового руководителя три года назад.

В целом предприятие на слуху, а его продукция востребована. О ней часто говорят в том числе на встречах главы государства с руководителями российских регионов. Например, в апреле этого года на переговорах с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым глава государства упомянул о реализации в российской северной столице программы обновления лифтового оборудования и заверил, что Могилевлифтмашудовлетворит запросы, даже несмотря на большую загрузку и число заявок от других покупателей лифтового оборудования.

В настоящее время производственная программа ОАО "Могилевлифтмаш" насчитывает около 180 базовых моделей лифтов: пассажирские, грузовые, больничные, коттеджные лифты различной грузоподъемности. Кроме лифтов выпускаются подъемники для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, строительные подъемники и измельчители мелколесья (мульчировщики), а также потребительские товары.

Как сообщалось БЕЛТА 30 апреля текущего года со ссылкой на генерального директора Сергея Черткова, на "Могилевлифтмаше" реализуются три инвестиционных проекта.

"По первому кварталу все ключевые показатели, заложенные бизнес-планом, выполнены. В прошлом году темп роста экспорта составил 150 %, по итогам первого квартала 2023 года - больше 120 %. Могу сказать, что мы с уверенностью смотрим в будущее", - подчеркнул Сергей Чертков.

Один из инвестпроектов венчурный и реализуется с помощью Белорусского инвестфонда. Создается новое современное производство тяговых электродвигателей, которые применяются для троллейбусов, электробусов. Основные потребители - МАЗ, "БКМ Холдинг". Изготовлены опытные образцы электрических двигателей с водяным охлаждением для МАЗа.