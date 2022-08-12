Лукашенко посетил Минский молочный завод № 1. Что с упаковкой и ценами?

Президент 12 августа посетил Минский молочный завод № 1. Даже журналисты задались вопросом: с чего бы вдруг? Ведь в эти горячие дни уборки глава государства традиционно чаще в полях. Оказалось, все на поверхности.

Отдельные сигналы, подогретые истерией в оппо-телегах, вдруг обнаружили проблему, мол, в магазинах пропадает молоко. И это при нашей-то производительности! Что происходит на самом деле? Александр Лукашенко со свойственной ему дотошностью вместе с командой выезжает на место.

И сразу вопросы: есть ли дефицит молочных продуктов, ассортимент, упаковка? Как организован экспорт и есть ли отголоски для внутреннего рынка? В общем, обо всем том, с чем в Беларуси не бывает перебоев, но даже минимальные изменения на полках вызывают обсуждения. И тут же поручения правительству: своя упаковка должна быть, это к вопросу об импортозамещении, а вот на повышение цен табу: товар социально значимый.

Катерина Круталевич подробнее.

Молочный завод № 1 не просто так носит свое название. 90 лет на рынке. Многое из того, что появлялось впервые на полках белорусских магазинов, делали здесь. Глазированные сырки, кефир, йогурты для малышей и, конечно, молоко. Предприятие загружено сегодня почти на сто процентов, и взяли бы еще что-нибудь в Витебской области, с этого и начнется разговор.

"Задача, которую вы должны решить в течение месяца! Чтобы мы понимали, куда мы будем идти. Если время терпит - хорошо, пускай дозагрузит свои заводы. Но вы должны четко представлять, куда он повезет молоко. И не только он, но и вы, чтобы перераспределить, если это будет касаться других областей", - сказал Президент.





Спад по цельномолочной продукции составил 1,7 %

Министр доложил: есть спад по цельномолочной продукции на 1,7 % в этом году по сравнению с прошлым. Остальные позиции с плюсом. Беларусь плотно входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции. Но здесь тоже кроются свои нюансы. И понятно, почему их нужно держать на контроле в масштабах страны.

Экспорт оттянул часть внутреннего рынка, ситуацию откорректировали

- По цельномолочке просел только из-за того, что не контролировали как следует поставки молока.

- То есть, не спланировали внутренний рынок, все, как хотели, продавали на внешний. Но мы же заранее должны это предвидеть. Ясно, что туда повезут молоко, там цены выше, надо было предусмотреть.

И тут же вопрос, который можно задать только на уровне Президента, но вряд ли коммерчески решить, зная реакцию на любые "игры" производственников с покупателями.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин предложил по отдельным позициям увеличить цены по цельномолочке. По его словам, это позволит поправить экономическое положение предприятий. "Единственная просьба… Это непопулярная, конечно, мера. У нас, к сожалению, по целому ряду продукции убыточное производство. Мы не хотим наживаться, но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности", - сказал он.

"Ты предлагаешь поднять цены на цельномолочку?" - прямо спросил Александр Лукашенко.

"По некоторым позициям, не по всем. По молоку…" - начал перечислять губернатор.

"Так молоко и кефир люди в основном и берут. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность", - ответил Президент.

Визит Лукашенко на завод не был запланированным

Тон разговора с самого начала был не очевидным даже для журналистов. Это редкая практика президентского пула: не знать маршрут в день поездки. Вообще, в уборочную кампанию это может быть любая точка Беларуси, вопрос актуальности.

Эйсмонт: Президент слышит сигналы от людей

"Мероприятие в графике Президента для всех возникло очень спонтанно. Изначально предлагался совсем иной формат - инспекция уборочной кампании. Формат традиционный - это осмотр поля, возможно, молочно-товарного комплекса. Но уборочная кампания идет полным ходом. И в данном плане, конечно, все хорошо, у Президента все на постоянном контроле. Поэтому Президент принял решение посвятить мероприятие теме переработки молока. Все дело в том, что Президент слышит сигналы, которые поступают из Минска от жителей столицы о том, что якобы где-то здесь на внутреннем рынке, в столице, не хватает молочной продукции, и в частности - цельномолочной", - рассказала пресс-секретарь.





Таким образом Президент отреагировал на эти сигналы и приехал на один из заводов, который как раз и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как на самом деле обстоят дела.

"Сразу хочу сказать и в данном случае хочу подчеркнуть, что каких-либо проблем с обеспечением столицы молоком и цельномолочной продукцией Президент не увидел. Как нет и не будет проблем с обеспечением в целом внутреннего рынка Беларуси какими-либо продуктами питания, будь то мясо, рыба или молоко", - уточнила Эйсмонт.

Александр Лукашенко обратил внимание и на иные проблемы, о которых также якобы идет речь. Это запчасти для оборудования в молочной отрасли, наличие упаковочных материалов. "В этом плане тоже каких-то серьезных, проблемных вопросов нет. Все работает. Более того, были поставлены жесткие задачи и министру сельского хозяйства, и иным ответственным должностным лицам обеспечить белорусское производство данных компонентов, запчастей и упаковки до конца года. Конечно, эти задачи будут выполнены", - добавила пресс-секретарь.

Предприятие стоит в центре Минска. Кажется, близко, все рядом, видно, что под контролем, но Президент обратит внимание: сюда губернатор ехать не хотел. Дополнительный повод для визита.

Вопросы с упаковкой не влияют на ассортимент молочных продуктов в белорусских магазинах

Маршрут по заводу тоже не подготовленный. Президенту не скажешь "а туда у нас нельзя", поэтому и такие частые выезды дают очень полную картину. Что происходит в отрасли или на конкретном предприятии? Как история с упаковкой. В сети пошла волна, якобы часть молочки пропадет с белорусских полок, потому что не во что упаковывать. Якобы промышленники стонут. Все это преувеличение и очевидно для тех, кто работает в отрасли. Сырье, логистика, партнеры, упаковка, контракты - это все техпроцесс, который проседает. Его отлаживают - это нормально. А еще бывает просто не находится привычного в магазине из, будем объективными, огромного ассортимента.

Все вопросы с собственной упаковкой в Беларуси решат до конца года

Даже если делать акцент на упаковке, единственное, из-за чего повышается тон на таких выездных совещаниях - почему кабмин, губернатор или профильный министр "раньше об этом не подумали"?

"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был, - обозначил Лукашенко. - А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу года упаковка была".

Также в республике должно быть организовано производство необходимых запчастей для импортного оборудования. "То же самое: или пусть на коленях точат то, что надо (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя", - добавил Президент.

Бизнесмены должны брать мощности, с которыми нужно работать

Президент приведет в пример частников - там проблемы решаются оперативнее. Особенно у того, кто хочет расти. Мощности им могут передавать, единственное не уже "готовые" только к получению прибыли. Отдадут те, с которыми нужно поработать, и фермы, и заводы. Потому что на выходе, все равно государство думает не только о том, чтобы молоко как социально значимый товар в рамках страны не дорожало. Или натуральный йогурт для детей, или кефир были доступными. У белорусов ведь есть выбор и из элитных сортов того же сыра. Хоть с плесенью нравится и не всем.

Лукашенко: Помните, как брали в бидонах?

"Молодцы, все делаете нормально. И нечего плакаться, что упаковки не хватает", - подвел итог посещения белорусский лидер.





От темы уборочной летом далеко не отойдешь, поэтому Президенту подарят символический каравай. У минского региона в этом году он должен быть двухмиллионным.

Проверка для тонуса

В целом, как говорят журналисты, обозначенную проблему не нашли. Но проверили, для тонуса. Президента ждали на еще одном заводе - смена маршрута по ходу. Тоже для тонуса. Общий вывод: если вы не нашли в Минске из пяти любимых марок, одну в нужной вам упаковке и конкретном магазине, это еще не повод для беспокойства.

Все о тетрапаках, бидонах и не только смотрите в "Главном эфире"

Чтобы поставить точку в вопросах с упаковкой, мы решили подготовить отдельный материал. И знаете почему? Задумались уже на канале. В тетрапаке молоко может храниться до 9 месяцев. По-честному - ни у кого в холодильнике оно столько не стоит. К бидонам, конечно, тоже возвращаться никто не будет. Но что из этого экологичнее? И насколько тетрапак вообще вписывается в моду на сумки-авоськи, максимально короткие составы тех же молочных продуктов и сроки хранения, которые вроде как: чем дольше, тем меньше пользы. Спросим у специалистов в лаборатории и покажем воскресенье в "Главном эфире".