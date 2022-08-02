Лукашенко посетил сельскохозяйственный филиал ОАО "Минскоблагросервис" - новую модель белорусского агробизнеса

Пример, когда из убыточного и невзрачного хозяйства в городском поселке Кривичи Мядельского района удалось создать образцовое для всей республики. Наш Президент сегодня побывал с командировкой в Нарочанском крае, чтобы посмотреть, что в итоге получилось, и распространить опыт на всю страну. Как все начиналось? Собрали неэффективно используемые земли и создали под эгидой ОАО "Минскоблагросервис" новое предприятие. Да, регион не самый благоприятный для земледелия. Все-таки рискованная зона - северные земли.



Но даже здесь при грамотном подходе удалось выстроить все процессы - в первую очередь технологические, подобрать кадры и в итоге получить эталонный комплекс с супертехнологичным машинным двором и мощным зерносушильным комплексом. И, надо сказать, это определенная доля мотивации и сигнал для всех руководителей - брать все на заметку и обновлять собственные сельхозпредприятия. Теперь это один из сельхозтрендов.



Илона Красутская о еще одном аграрном эксперименте в стране. На здешних кривичских землях раньше ставили крест. А про местное сельхозпредприятие так и говорили - никакое. Но пришел грамотный молодой руководитель - инженер - набрал команду. И за два года создали проект, который теперь в пример приводит Президент.



Дмитрий Шабар, гендиректор ОАО "Минскоблагросервис":

Я приехал сюда, это было ближе к весне, съездил, посмотрел на поле. Пока по нему прошел, споткнулся раз десять об огромные камни, потом поехал на второе поле. Было страшно. Потом, когда собрались, обсудили, выбрали пару участков, посеяли кукурузу, и по всходам кукурузу я так и не увидел, а увидел только сорняки, мне стало еще страшнее. Но агроном и директор выполнили весь ряд мероприятий, и через две-три недели кукуруза у нас тут стояла лучшая во всем Вилейском, Мядельском регионах.



Такой опыт нужен всей стране. Чтобы обсудить стратегию, сегодня в Нарочанском крае с командировкой Президент. Сейчас много пишут, мол, Лукашенко ездит только по образцовым хозяйствам, на слуху лучшие аграрные эксперименты. Многие обижаются, что не приехали туда, где не все так гладко. Но чем не антипример в Кривичах - хозяйство буквально загибалось. А теперь на слуху.

