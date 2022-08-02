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Лукашенко посетил сельскохозяйственный филиал ОАО "Минскоблагросервис" - новую модель белорусского агробизнеса
Пример, когда из убыточного и невзрачного хозяйства в городском поселке Кривичи Мядельского района удалось создать образцовое для всей республики. Наш Президент сегодня побывал с командировкой в Нарочанском крае, чтобы посмотреть, что в итоге получилось, и распространить опыт на всю страну. Как все начиналось? Собрали неэффективно используемые земли и создали под эгидой ОАО "Минскоблагросервис" новое предприятие. Да, регион не самый благоприятный для земледелия. Все-таки рискованная зона - северные земли.
Но даже здесь при грамотном подходе удалось выстроить все процессы - в первую очередь технологические, подобрать кадры и в итоге получить эталонный комплекс с супертехнологичным машинным двором и мощным зерносушильным комплексом. И, надо сказать, это определенная доля мотивации и сигнал для всех руководителей - брать все на заметку и обновлять собственные сельхозпредприятия. Теперь это один из сельхозтрендов.
Илона Красутская о еще одном аграрном эксперименте в стране. На здешних кривичских землях раньше ставили крест. А про местное сельхозпредприятие так и говорили - никакое. Но пришел грамотный молодой руководитель - инженер - набрал команду. И за два года создали проект, который теперь в пример приводит Президент.
Дмитрий Шабар, гендиректор ОАО "Минскоблагросервис":
Я приехал сюда, это было ближе к весне, съездил, посмотрел на поле. Пока по нему прошел, споткнулся раз десять об огромные камни, потом поехал на второе поле. Было страшно. Потом, когда собрались, обсудили, выбрали пару участков, посеяли кукурузу, и по всходам кукурузу я так и не увидел, а увидел только сорняки, мне стало еще страшнее. Но агроном и директор выполнили весь ряд мероприятий, и через две-три недели кукуруза у нас тут стояла лучшая во всем Вилейском, Мядельском регионах.
Такой опыт нужен всей стране. Чтобы обсудить стратегию, сегодня в Нарочанском крае с командировкой Президент. Сейчас много пишут, мол, Лукашенко ездит только по образцовым хозяйствам, на слуху лучшие аграрные эксперименты. Многие обижаются, что не приехали туда, где не все так гладко. Но чем не антипример в Кривичах - хозяйство буквально загибалось. А теперь на слуху.
Лукашенко о причине приезда на Мядельщину: Это пример создания нового хозяйства
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Так что, вряд ли Президент будет слушать аргументы тех, кто разуверился в перспективности северных земель. В данный момент в сельхозфилиале "Минскоблагросервис" в Кривичах занимаются только растениеводством. И это пока.
Без современных сельхозмашин и агрегатов в зоне рискованного земледелия действительно делать нечего. В помощь агрономам здесь вся мощь белорусского сельхозмашиностроения - и энергонасыщенные тракторы "Беларус", и флагманские комбайны "Гомсельмаш", и ноу-хау от производителей из Лиды или Дзержинска. Весь машинный двор получился буквально образцовым.
Игорь Короленок, главный инженер сельхозфилиала "Минскоблагросервис":
Более чем для сотни машин - условия для надежного хранения, рядом ремонтная мастерская с оборудованием. А главное - для сервиса и обслуживания техники есть нужные специалисты. В общем, все по принципу "компактно и функционально".
Очень важный сосед машинного двора - новый зерносушильный комплекс белорусского производства "Амкодор", куда уже привозят свежий урожай зерна с полей. Здесь же и емкости для хранения. Учитывая фон, разговоры про голод, продовольственный кризис в мире, нынешняя кампания обретает стратегическое значение. Потому и президентский спрос капитальный.
"Погоду не жди, погода идеальная стоит для сельского хозяйства. Да, нет таких диких сейчас штормов. Тем более позже посеяли, я смотрю. Ну да, для юга была проблема. Но юг уже к половине, кто хотел, тот подобрался. Там проблем нет, они выхватили основное, как в народе говорят. Поэтому я не вижу проблем. Погоды лучшей не будет и не надо. Надо просто маневрировать, надо забыть прошлые сухие годы",
-
отметил Президент.
На мядельских землях прижился озимый ячмень
Кстати, ставший в последнее время "медийным" с подачи нашего Президента озимый ячмень - не самая типичная сельхозкультура для мядельских земель. Но аграрии сельхозфилиала "Минскоблагросервис" рискнули и не прогадали. Земель отвели немного (всего 120 гектаров) и довольны результатом.
Дмитрий Шабар, гендиректор ОАО "Минскоблагросервис":
Те же земли Нарочанского края, но уже пример с кукурузой. Раньше ее здесь в основном выращивали на зеленую массу. Новичок же в АПК страны сделал ставку на зерно. Проведя эксперименты с кукурузными гибридами, в итоге сельхозфилиал получил отличный результат.
Александр Тямчик, замдиректора сельхозфилиала "Минскоблагросервис":
Сам агрогородок Кривичи в прошлом году газифицировали, что в совокупности с появлением такого мощного новичка в АПК - драйверы в развитии и села, и самого Нарочанского края. Ведь в том и одна из идей такого сельхозпредприятия - разрушить миф о проблемном земледелии в северных регионах Минской области (и всей Беларуси).
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Традиционно в таких поездках журналисты не упускают возможность задать свой вопрос Президенту. Мы поговорили о новом урожае, спросили про экспорт и о том, где Президент еще видит проблемы.
Почему Беларусь не будет экспортировать зерно - Президент расставил акценты.
"Некоторые государства продают много пшеницы, ржи, зерна кукурузы, а потом покупают молоко, мясо, - обратил внимание Президент. - Мы же получаем зерно и что-то у нас идет на потребление, пивоваренный ячмень, хлебопечение, кондитерку, а также на корма животным". Считает важным увеличивать поголовье животных для получения большего количества мяса и молока. Это очень важное направление нашей работы. "Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно. Мы должны накормить своих людей, соседи из Литвы, Латвии, Польши приезжают, хотят купить, пусть покупают",
-
заметил глава государства.
Президент также отметил: "Мы не планируем продавать зерно, завтра оно должно производить молоко, мясо. У нас главное и важное - производственная база".
"Минус один - нам бы побольше денег. Было бы побольше денег, в сельском хозяйстве деньги бросил в первую очередь на мелиорацию. Надо восстанавливать то, что эксплуатируем уже десятками лет: каналы, дренаж", - подчеркнул глава государства. Он также сказал, что деньги направил бы и на отсталые хозяйства, развитие фермерства. "Поэтому единственный недостаток - недостаток денежных средств", - заявил Лукашенко.
Внимание сельхозтематике Президент снижать не собирается. На этой неделе еще предстоит несколько командировок, где глава государства посмотрит все производственные цепочки.
И даже на следующей президентский график будет преимущественно посвящен аграрной теме. Потому что это реальная битва за урожай.
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